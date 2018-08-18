SpaceX разворачивает на орбите индонезийский спутник связи

Ракета-носитель SpaceX Falcon-9 с индонезийским спутником связи Merah Putih начала свой полет во вторник, с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon-9 опустилась из ночного неба через несколько минут после старта над Атлантическим океаном, спустившись точно на плавающую платформу, находящуюся в нескольких сотнях км к востоку от мыса Канаверал. Спутник связи удачно развернут на орбите. Миссия завершилась полным успехом.

Ракета 70 метров высотой взлетела со стартовой площадки комплекса №40, повернувшись на восток и преодолев звуковой барьер в течение примерно одной минуты. Сгенерировав 1,7 миллиона фунтов тяги, девять главных двигателей позволили Falcon-9 взлететь в стратосферу, затем произошло отделение первой ступени – примерно через две с половиной минуты после старта.

На первой ступени отработали газовые азотные двигатели, готовя ее к спуску, в то время как вторая ступень Falcon-9, приводимая в действие одним двигателем Merlin Vacuum, включилась первый раз, чтобы отправить спутник Merah Putih на геостационарную эллиптическую орбиту.

Поездка «вверх-вниз» стала второй подобной поездкой для этого ускорителя, который дебютировал 11 мая с успешным запуском первого спутника связи для Бангладеш. Первая ступень была также первой из обновленной серии SpaceX «Falcon-9 Block 5» с улучшенными характеристиками, чтобы сделать транспортные средства более надежными и более легкими для повторного использования.

Миссия спутника связи Merah Putih, принадлежащим Telkom Indonesia, – это впервые, когда SpaceX перезапустила ракету с Block-5. С помощью решетчатых ребер, ракетной тяги и четырех посадочных опор первая ступень коснулась посадочной баржи SpaceX примерно на восьмой минуте полета. Примерно в то же время разгонный блок завершил первое включение и вошел на предварительную орбиту.

Предварительно запрограммированные команды мягко оттолкнули спутник от ракеты на 32-минутной отметке миссии, и видео со стороны ракеты Falcon-9 показало, что Merah Putih отделяется от разгонного блока над Африкой.

Миссия стала 15-й проведенной компании в этом году. Это также в 28-й раз, когда SpaceX осуществила возврат первой ступени.

Впервые SpaceX продемонстрировал повторное использование ускорителя типа Block 5, который в ближайшие годы планирует стать рабочей лошадкой компании, до создания нового, сверхмощного носителя, получившего название BFR.

Обновление Block 5 включают усиленный тепловой экран, выдвижные посадочные опоры и другие модификации, чтобы сделать первую ступень более простой для повторного использования, что позволит уменьшить время ремонта, необходимого между миссиями.

Предполагалось, что SpaceX проведет более трудоемкие проверки после первого полета Block 5, и потребуется почти три месяца, чтобы ступень снова отправилась в полет. «Мы будем очень осторожны в том, чтобы привлечь эту ракету и подтвердить наши предположения о дизайне, чтобы быть уверенными в ее повторном использовании», – сказал Илон Маск. «Как ни странно, нам нужно разобраться во всем, и эта ракета, вероятно, не будет летать пару месяцев ».

Он сказал, что ускоритель типа Block 5 рассчитан на 10 раз «без запланированного ремонта». С «умеренным плановым обслуживанием», он может быть способен на 100 миссий.

Такие цифры повторного использования имеют решающее значение для долгосрочной цели SpaceX по сокращению стоимости космических перевозок. Цель компании в конечном итоге запустить Falcon-9, возвратить ее и повторно запустить в течение 24 часов. Маск сказал, что эта цель может быть достигнута уже в следующем году. Он сказал, что 30-50 ускорителей Block 5 могут быть изготовлены для удовлетворения потребностей клиентов.

Спутник Merah Putih, запущенный во вторник, предоставит телекоммуникационные услуги C-диапазона в Индонезии и Индии. Новый телекоммуникационный корабль был построен компанией SS, которая завершила строительство спутника Merah Putih досрочно, сообщает Telkom Indonesia, также известная как PT Telkom. Новый спутник заменит Telkom-1, который в прошлом году потерпел аварию в результате загадочных обстоятельств на геостационарной орбите.

Основанный на спутниковой платформе 1300-й серии SSL, Merah Putih несет 60 транспондеров C-диапазона с охватом индонезийского архипелага и других районов Южной и Юго-Восточной Азии. Согласно SSL, спутник предоставит услуги интернета, телефона и сотовой связи.

Следующий запуск с мыса Канаверал назначен на субботу, когда планируется запуск солнечного зонда на борту Delta-4» Heavy. Это будет семилетняя миссия, в которой зонд пролетит через корону Солнца. Обзор готовности к полету уже одобрил продолжение старт зонда Parker Solar Probe, который приблизится к Солнцу ближе, чем любая предыдущая миссия.

Следующий запуск SpaceX планирует на 23 августа. В роли полезной нагрузки выступит Telstar-18 VANTAGE. Он предоставит услуги широковещательной, корпоративной и правительственной связи в некоторых частях Индии, Китая, Монголии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.