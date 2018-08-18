SLS: собрана передняя юбка

Была собрана первая крупная часть оборудования для ракеты Space Launch System и подготовлена к объединению с другими частями для Exploration Mission-1, первого интегрированного полета SLS и межпланетного аппарата Orion. SLS обеспечит новую эру разведки за пределами околоземной орбиты, запуск экипажей и грузов на миссии, отправляющиеся на Луну, Марс и далее.

Костяк самой мощной ракеты в мире, базовая ступень высотой до 60 м, будет содержать четыре двигателя, топливные баки, два твердотопливных ускорителя, летные компьютеры и многое другое. Хотя самая маленькая часть основной ступени, передняя юбка будет выполнять две важные роли. Она соединит верхнюю часть ракеты с основной и разместит в себе большинство полевых компьютеров или авионики.

«Завершение основной юбки на основной ступени – важный шаг в продвижении SLS на стартовую площадку», – сказала Дебора Багдигян, ведущий менеджер в Центре космических полетов. «Мы применяем шаги и процессы, необходимые для сборки самой крупной ракеты, когда-либо построенной. С передней юбкой мы улучшаем и уточняем понимание того, как мы проведем окончательную сборку остальной части ракеты».

24 июля работа над юбкой была завершена установкой всех ее частей. В рамках испытаний на переднюю юбку впервые установили компьютеры, далее инженеры NASA испытали критические авионические системы, которые будут контролировать полет ракеты. Тестирование конструкции, сборки и авионики было проведено на сборочном заводе в Новом Орлеане.

Находящаяся на основной ступени, авионика – это «мозг» ракеты, контролирующий навигацию и связь во время запуска и полета. Очень важно, чтобы каждый из блоков авионики был установлен правильно, работал как ожидалось и общался друг с другом и другими компонентами, включая Orion и наземные системы поддержки.

«Было замечательно видеть, как компьютеры оживают в первый раз», – сказала Лиза Эспи, ведущий инженер-испытатель SLS. «Это те компьютеры, которые будут управлять ракетой, когда она взлетит с площадки для миссии разведки-1».

Экспериментальная серия передних юбок была первой из многих, которые подтвердят, что авионика ракеты будет работать так, как ожидалось во время запуска. Тесты показывают, что передняя юбка была построена правильно, а все компоненты и проводка внутри были собраны и правильно подключены и отправляют данные по линиям, как ожидалось.

Авионические компьютеры запускали «встроенные тесты», которые сравнивали с внутренними диагностическими тестами. Все отчеты о состоянии данных были возвращены, как ожидалось. Тесты были успешными и не возвращали никаких кодов ошибок.

Успешные испытания дают команде уверенность в том, что нужно продвигаться вперед с авионическими установками в промежуточной секции ядра и двигателя. С большим количеством аппаратных средств и дополнительных интерфейсов установка в переходной ступени будет более сложной, и сложность еще больше возрастет, когда команда перейдет в секцию двигателя, внедряя гидравлику и другое оборудование, необходимое для двигателей ракеты.

«Каждая часть оборудования и каждый новый тест зависит от предыдущего», – сказал Эспи. «Вот почему мы очень рады успешным испытаниям на юбке, они закладывают прочную основу и позволяют нам продолжать строить все более сложные компоненты и готовить ракету к первому запуску».

Передняя юбка теперь готова к соединению с остальной частью основной ступени. Интеграция массивной основной ступени будет проходить в двух соединениях: переднее соединение включает переднюю юбку, резервуар для жидкого кислорода и межкантовое соединение. Также есть кормовое соединение, которое включает резервуар для жидкого водорода и секцию двигателя.

Инженеры будут выполнять автономные тесты по каждому компоненту по мере их завершения. После объединения всех соединений они выполнят окончательный комплексный функциональный тест, одновременно тестируя авионику базовой станции.

Полностью интегрированная базовая ступень и четыре двигателя RS-25 будут запущены во время финального испытания перед пуском.