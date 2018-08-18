Boeing определил пилота для тестового полета своего пилотируемого корабля

Последний командир космического челнока – бывший летчик-истребитель ВВС США Крис Фергюсон – в следующем году полетит в составе экипажа Boeing CST-100 Starliner, когда состоится первая пилотируемая тестовая миссия на МКС.

Теперь уже сотрудник Boeing, Фергюсон совершит четвертую поездку в космос после более 40 дней на орбите. Эксперты впервые сообщила о назначении Фергюсона на миссию на прошлой неделе, и Boeing подтвердил, что он полетит в первом испытательном полете CST-100 Starliner, запланированном на середину 2019 года.

56-летний Фергюсон, скорее всего, присоединится к астронавтам NASA на этой миссии. Их имена будут объявлены чуть позже в Космическом центре NASA Джонсона в Хьюстоне, штаб-квартире корпуса астронавтов агентства.

Также ожидается, что NASA объявит экипажи для первого полета корабля SpaceX – Crew Dragon с космонавтами на борту, плюс, какие астронавты будут летать на первых миссиях «после сертификации» транспортных средств.

Boeing и SpaceX сейчас разрабатывают космические аппараты CST-100 Starliner и Crew Dragon в рамках многомиллиардных контрактов с NASA.

Starliner, оснащенный многоразовым модулем экипажа, отправится на орбиту на ракете Atlas-5 и вернется на землю с помощью парашютов и подушек безопасности. Crew Dragon запускается на собственных ускорителях Falcon-9 и приводняется в океан под парашютом в конце каждой миссии.