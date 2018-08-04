Солнечный зонд в стартовом положении на мысе Канаверал

Parker Solar Probe, заправленный топливом и помещенный в обтекатель готов для запуска 11 августа. Это будет первая миссия, в которой аппарат, сделанный руками человека, пролетит через корону Солнца, Зонд прибыл на стартовую площадку на мысе Канаверал из ближайшего заправочного и испытательного объекта.

Космический корабль, его твердотопливная верхняя ступень Star 48BV и защитный аэродинамический обтекатель покинули испытательные объекты и направились ночью к комплексу запуска №37B. Тяжелый подъемный кран захватил обтекатель длиной 19 метров, чтобы поднять его на ракету Delta-4 Heavy.

45-минутное стартовое окно 11 августа открывается в 07:48 (GMT). Далее начнется 43-минутный полет через Атлантический океан до развертывания Parker Solar Probe, или PSP, весом 646 кг. «Я очень рад сказать, что Solar Probe находится в обтекателе и уже на Delta-4 Heavy», – сказал Ники Фокс, ученый проекта PSP. «Запуск уже практически готов и думаю, справедливо сказать, что Parker Solar Probe летит на Солнце».

Названный в честь Евгения Паркера, который правильно предсказал существование солнечного ветра в 1958 году, Parker Solar Probe отправится к Венере после его запуска 11 августа. Используя силу тяжести планеты для разгона, он будет вытолкнут Венерой на орбиту вокруг Солнца. Предполагая, что запуск произойдет 11 августа, зонд достигнет Венеры 2 октября, а затем сделает свой первый близкий подход к Солнцу – или окажется в перигелии – 5 ноября.

Во время своего первого солнечного сближения в этом году зонд достигнет расстояния примерно 24,1 млн км от поверхности Солнца, превзойдя рекорд, установленный американо-германской миссией Helios-2, когда удалось подойти к Солнцу до 43,4 млн км в апреле 1976 года.

Далее произойдет шесть сближений с Венерой, которые перенаправят траекторию корабля к самой ближайшей встрече с Солнцем – 6,16 млн км в 2024 году. «Венера очень важна для нас, – сказал Фокс. «Мы на самом деле используем Венеру для помощи. Не похоже на другие миссии, в которых надо было получить энергию с планеты, чтобы ускориться. Здесь мы на самом деле используем Венеру, чтобы немного замедлить нас».

Зонд пролетит через корону, супер-нагретую оболочку плазмы, окружающей Солнце, где температура достигает миллионов градусов. Температура на поверхности Солнца в сотни раз более холодная, но все же испепеляющая – 6000 градусов Цельсия.

Корона также считается учеными как источник солнечного ветра, сверхзвуковой поток заряженных частиц, отходящих от Солнца во всех направлениях, влияющим на всю Солнечную систему и управляющий космической погодой.

«Как солнечный ветер быстро ускоряется до миллионов км в час в солнечной короне? Работа, которую д-р Паркер изложил, является основополагающей работой для понимания этого процесса, и это одна из основных целей Solar Probe Parker», – сказал Алекс Янг, заместитель директора по науке в подразделении гелиофизики NASA.

«Почему все это имеет значение? Мы живем в атмосфере этого динамичного Солнца. Мы живем в солнечном ветре, текущем через Землю и другие планеты», – сказал Янг. «Мы видим полярные сияния, ветер создает невероятно динамичную среду, которая влияет на нашу жизнь, делает окружающую среду враждебной для космонавтов и в самых крайних случаях может даже влиять на технологии и электрические сети здесь, на Земле».

Доставка Parker Solar Probe на стартовую площадку является ключевым этапом в стартовой кампании миссии стоимостью 1,5 миллиарда долларов. В ближайшие дни наземные команды обеспечат правильное прикрепление зонда к ракете. Запуск был запланирован на 31 июля, но обзор программного обеспечения и сбои, обнаруженные во время интегрирования корабля внутри обтекателя стали причиной переноса старта на более поздний срок.

Период запуска миссии в августе регулируется положениями Земли и Венеры на их орбитах вокруг Солнца. Предполагалось, что период межпланетного запуска Parker Solar Probe завершится 19 августа, но анализ траектории показывает, что миссия может покинуть Землю до 23 августа и все еще правильно встретиться с Венерой в начале октября, что дает дополнительные четыре возможности запуска в случае какого-либо отказа 11 августа.

Если непредвиденные ситуации не позволят запустить Solar Probe до 23 августа, следующий шанс запустить миссию наступит только в мае 2019 года. Однако ученые миссии уверены, что старт произойдет в августе. «Операции идут обычным образом. На данный момент мы находимся на пути к старту именно 11 августа».

Основной изюминкой миссии станет система тепловой защиты. Специалисты устанавливали солнечные батареи Parker Solar Probe и тепловой экран в течение последних нескольких месяцев. Солнечные решетки имеют индивидуальный дизайн, позволяющий выдерживать испепеляющую жару и солнечный свет, используя уникальную систему водяного охлаждения, чтобы оставаться в пределах температурных допусков.

Рабочие также установили теплозащитный щит толщиной 11,4-см из углеродного композита. Тепловой экран, или система тепловой защиты, будет поглощать тепло во время сближений зонда с Солнцем, что сохранит большую часть аппарата – за исключением солнечных батарей и нескольких научных датчиков – в пределах комнатной температуры.

Во время своих ближайших подходов в 2024 и 2025 годах, зонд получит света в 478 раз больше, чем около Земли. Скорость корабля у перигелия будет примерно 170 км в секунду или почти 700000 км/час. Это сделает зонд самым быстрым аппаратом в истории, сделанным человеком.