Blue Origin выполняет высотные испытания по эвакуации экипажа

Суборбитальный носитель New Shepard компании Blue Origin совершил в среду, 18 июля, беспилотный испытательный полет и отправил капсулу для экипажа в короткую прогулку в космос, чтобы продемонстрировать ключевую функцию – безопасность космических туристов и ученых, которые полетят на будущих ракетах.

Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Amazon Джеффу Безосу, тестирует ракету и прототип капсулы с пассажирами, которые будут летать на транспортном средстве в короткие суборбитальные полеты до высоты 100 км – границы космоса.

Двигатель BE-3 на водородном топливе мощностью 110000 фунтов тяги – более миллиона лошадиных сил – поднял New Shepard почти сразу вверх, достигнув максимальной скорости около одного километра в секунду. Двигатель BE-3 отработал 2 мин 20 сек.

Спустя несколько мгновений капсула экипажа освободилась от New Shepard, а затем подождала около 20 секунд, прежде чем зажечь свой ракетный двигатель с твердым топливом, предназначенный для быстрого отвода капсулы и ее пассажиров от аварийной ситуации, возникшей на носителе во время запуска.

Капсула ускорилась примерно до 70000 фунтов тяги на несколько секунд, а затем выключилась после отлета на безопасное расстояние от New Shepard.

Дополнительный толчок перенес капсулу на максимальную высоту почти 119 километров – выше, чем любой испытательный полет Blue Origin на сегодняшний день.

Далее носитель и капсула начали возврат на Землю, новая модификация New Shepard запустила двигатели BE-3, чтобы замедлить вертикальную посадку, происходящую в 3 км от места запуска. Капсула развернула три основных парашюта, чтобы замедлить посадку.

Миссия в среду была девятой по счету для New Shepard, и третьей – для самой последней модификации этого одноступенчатого транспортного средства, которое дебютировало в декабре и совершила второй полет и посадку в апреле.

Многоразовый носитель New Shepard предназначен для взлета со стартовой площадки, подъема к краю космоса и приземления назад около стартовой площадки. На капсуле экипажа, установленной на вершине New Shepard, в среду были проведены эксперименты, также был испытан манекен, прозванный «Манекен Скайуокер», который позволит понять те нагрузки, которые пассажиры будут испытывать на будущих рейсах.

Успешная демонстрация системы эвакуации сделала компанию на шаг ближе к полету с людьми – сначала с ее собственным сотрудникам, а затем с туристами. Полет в космос будет продолжаться несколько минут, во время которого туристы испытают невесомость и увидят захватывающие виды Земли.

«Манекен» прошел испытания довольно хорошо. Этот тест-манекен важен для понимания того с какими перегрузками столкнутся пассажиры во время срабатывания системы безопасности.

Представители Blue Origin заявили в апреле, что New Shepard может летать с людьми в первый раз к концу этого года, за ними следуют коммерческие туристы. Но компания не установила четкого графика начала тестовых полетов экипажей или запуска коммерческих услуг, направленных на космический туризм и суборбитальные исследовательские рейсы.

Blue Origin не начала продавать билеты на места на коммерческие рейсы New Shepard, однако на прошлой неделе появились сообщения, что возможно стоимость билета будет от 200000 до 300000 долларов. Blue Origin ответила на сообщения, заявив, что компания не установила цены на билеты и не планирует продавать поездки до тех пор, пока New Shepard не сделает свой первый испытательный полет с людьми на борту.

«Мы еще не начали продавать билеты для поездки в космос. Мы не установили цену. Мы не опубликовали эти детали. Чтобы это сделать нам необходимо понимание всего, что потребуется для космического полета с человеком, включая систему эвакуации».

New Shepard, разработанная Blue Origin, конкурирует с ракетным самолетом SpaceShipTwo от Virgin Galactic, чтобы стать первым транспортным средством, предоставляющим коммерческий сервис для суборбитального космического туризма.

Эксперименты, проводившиеся на испытательном полете в среду, включали в себя частный встроенный передатчик WiFi в салоне и пакет датчиков NASA для измерения давления в салоне, температуры, уровня углекислого газа, акустических условий и ускорения внутри. Были также научные эксперименты из нескольких университетов.

Другие предметы, находящиеся на борту, включали систему амортизации вибрации, которая позволяла проводить более точные эксперименты в области невесомости, ассортимент сувениров и других предметов, предоставленных сотрудниками Blue Origin.

Blue Origin разрабатывает гораздо более крупную ракету под названием New Glenn в качестве орбитальной пусковой установки. Она может отправиться в свой первый полет с мыса Канаверал к концу 2020 года.