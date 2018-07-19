Израиль планирует лунный запуск в декабре

Израильская организация объявила о планах провести запуск первого в стране космического аппарата на Луну в декабре, надеясь на то, что полет поднимет репутацию Израиля как маленькой нации с высокотехнологичными амбициями.

Беспилотный космический аппарат, напоминающий стручок и весом около 600 кг при запуске, приземлится на Луну 13 февраля 2019 года, если все пойдет как прогнозируется, сказали организаторы полета – компания SpaceIL.

Судно будет запущено с помощью ракеты компании SpaceX и цель миссии – изучение магнитного поля Луны. Однако первой задачей будет посадка израильского флага на Луну, сказали организаторы.

Проект зародился в рамках конкурса Google Lunar XPrize, который в 2010 году предложил награду в размере $30 млн. Цель конкурса была — побудить ученых и частников разработать относительно дешевые рейсы на Луну.

Трое молодых израильских ученых решили присоединиться к конкурсу. Трио сформировало SpaceIL и сотрудничало с государственной израильской аэрокосмической отраслью, представив малое судно, которое, по их мнению, могло приземлиться на Луну к 2013 году.

Но когда ученые углубились в проект, и чем больше людей присоединялись к ним, они поняли его сложность. Несмотря на то, что конкурс завершился в марте без победителя, команда Израиля обязалась двигаться вперед.

Ключевой фигурой, на которой держался проект, стал Моррис Кан, израильский миллиардер из Южной Африки, который услышал, как SpaceIL представила свой проект. «Они на самом деле не думали о финансовой стороне, – сказал Кан, передавая, как он дал им первоначальный грант в размере 100000 долларов, при этом его поддержка растет вместе с проектом, чтобы в значительной степени охватить проект стоимостью 95 миллионов долларов.

Для Кана, для Израиля, быть вместе с тремя глобальными державами, которые уже существуют на Луне – США, Россия и Китай, – было бы «огромным достижением», которое «даст нам чувство гордости, что нам действительно нужно» ,

Планы резервного дома

Новое пространство для завоевания – это не просто способ Израиля доказать технологическое мастерство, но и удовлетворить все более насущную потребность человечества, быстро расходующего ресурсы. «Нам нужно подумать о планах резервного дома. Земля становится маленькой, и в конечном итоге будущее человечества находится в космосе». Хотя планируемая посадка небольшого беспилотного судна является одним небольшим шагом в этом направлении, он тем не менее «очень значителен».

На Луне судно будет передавать данные в центр управления в течение двух дней до того, как его системы будут отключены.

Ожидается, что успех миссии существенно вдохновит научное любопытство среди израильской молодежи. «Мы пытаемся воспроизвести эффект Аполлона в США», – сказали ученые, имея в виду программу США, которая позволила приземлиться первым людям на Луне в 1969 году. «Даже если люди не занимаются космосом, а входят в другое научное или инженерное направление, они осознают то, что мы совершим».

Относительно недорогой израильский проект, который не был инициирован или финансирован государством, также может ознаменовать собой изменение способов, с помощью которых космические проекты выполняются, открывая путь для еще больших частных инициатив. Проект покажет дорогу для остального мира, чтобы отправить космический корабль на Луну по разумной цене.