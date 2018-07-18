SpaceX может попытаться посадить ракету в Калифорнии в этом году

Недавняя регистрация SpaceX предполагает, что компания может попытаться вернуть первую ступень Falcon-9 на базу ВВС Ванденберга в Калифорнии впервые в этом году. Посадка на новой береговой площадке станет новым шагом в планах SpaceX по извлечению и повторному использованию ускорителей.

SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию, которая должна утвердить планы компании использовать радиочастоты для связи с ракетой после посадки. SpaceX запросил разрешение на использование наземной антенны для отправки команд на ускоритель Falcon-9 после приземления в Ванденберге.

Запрос компании не говорит о конкретной миссии для планируемой посадки, но документ охватывает период с 5 сентября по 5 марта.

Компания подготовила круглую бетонную зону приземления рядом со стартовой площадкой Falcon-9 на военной базе в Калифорнии, аналогичной по внешнему виду и функционирующей для ракетных посадочных зон, построенных на мысе Канаверал.

SpaceX успешно приземлил первую ступень Falcon 25 раз. В 14 из этих миссий возврат был на плавающую платформу, а 11 раз возврат происходил на суше на мысе Канаверал, в том числе два боковых ускорителя после испытания Falcon Heavy в феврале.

Но SpaceX еще не опробовал ракетную посадку в Ванденберге. Оценки государственных органов говорят, что SpaceX может осуществлять приземления, после того, как регулирующие органы рассмотрят, как звуковая отдача может повлиять на дикую природу и природные ресурсы, включая тюленей, которые могут быть напуганы звуковыми волнами.

Посадочная площадка SpaceX в Ванденберге расположена на бывшем космическом ракетном комплексе «4-Запад», который ВВС использовали для запуска ракет «Титан-3Б» и «Титан-2» в 2003 году. В 2014 году ВВС разрушили стартовые башни «Титан-2», а SpaceX арендовала место в 2015 году, чтобы переоборудовать его в посадочную площадку.

В то время как посадочные зоны SpaceX на мысе Канаверал находятся в нескольких милях от стартовых площадок, зона приземления в Ванденберге находится всего в 400 метрах от точки пуска.

Посадки на суше менее дороги для SpaceX, и они экономят время для инженеров, которые проверяют и восстанавливают ускорители для будущих миссий. Развертывание и возвращение в порт плавающей платформы и вспомогательных судов может занять до недели.

Запуски SpaceX в Ванденберге обычно используются для вывода спутников наблюдения Земли и связи на полярные орбиты, они включает в себя несколько миссий в конце этого года, причем все они используют обновленную версию «Блок 5» Falcon-9.

Следующий пуск Falcon-9 с базы рассчитан на 20 июля с 10 спутниками Iridium. Ожидается, что SpaceX возвратит первую ступень на плавающую платформу в Тихом океане. Еще несколько миссий Falcon-9 планируются из Ванденберга до конца 2018 года.

Возможным полетом для первой посадки на суше в Ванденберге может стать запуск радиолокационного разведывательного спутника SAOCOM-1A, который запланирован на сентябрь. Последний из восьми пусков SpaceX для сети связи нового поколения Iridium также ожидается с Вандерберг этой осенью.

Ожидается, что SpaceX продолжит эксперименты по возвращению обтекателей полезной нагрузки на предстоящих миссиях из Ванденберга с использованием специально оборудованного судна с сетью, предназначенной для захвата двух половинок, когда они спускаются под парашютами над Тихим океаном.