Телескоп Kepler приближается к концу миссии

Почти через десять лет после запуска с мыса Канаверал для поиска миров за пределами Солнечной системы телескоп Kepler приостановил свои наблюдения после того, как бортовые датчики обнаружили, что он работает на последних остатках топлива.

Сокращение поставок топлива не было неожиданностью для команды миссии. Инженеры, ранее планировали, что уже в этом году аппарату не хватит топлива. Обсерватория использует топливо, чтобы направить себя на новые звездные поля в поисках планет и ориентировать свой радиопередатчик на Землю.

Земные диспетчера прервали текущую наблюдательную кампанию 2 июля после того, как датчики внутри силовой установки обнаружили «аномальное падение давления топлива».

Такое поведение телеметрии является одним из признаков низкого потребления топлива, и ученые решили приостановить текущие научные наблюдения, известные как Кампания 18, до тех пор, пока все записанные данные о телескопе не будут переданы на Землю в течение четырехдневного, заранее подготовленного периода.

До тех пор телескоп будет оставаться в режиме спячки, сохраняющем топливо, и никаких научных наблюдений не планируется. Должностные лица NASA заявили, что решили поставить Kepler в безопасный режим, чтобы сохранить 51-дневную «высококачественную» научную информацию, хранящуюся на корабле, и тем самым защищая себя от риска истечения топлива до того, как информация может быть передана на Землю.

Как только Kepler опустошит свой топливный бак, он больше не сможет направить антенну на Землю, что исключит возможность связи с обсерваторией.

Kepler вращается вокруг Солнца и в настоящее время находится на расстоянии около 160 миллионов км от Земли.

Предполагая, что данные будут переданы успешно, Kepler возобновит свою научную миссию 6 августа, нацелив свой 95-сантиметровый телескоп на новое поле звезд, чтобы начать новый период наблюдения, известный как Кампания 19. Его камера спроектирована так, чтобы видеть затенения в звездном свете, вызванные проходящей планетой.

Kepler стартовал 6 марта 2009 года с мыса Канаверал на борту ракеты «Дельта-2». Первичная научная фаза миссии закончилась в 2013 году после неудачи двух из четырех колес, которые устойчиво удерживали телескоп в направлении нужной цели.

Тогда инженеры разработали новый способ использования Kepler только с двумя рабочими колесами, и миссия в настоящее время находится в расширенной фазе, известной как K2. Ученые подтвердили открытие 2650 планет вокруг других звезд с использованием данных Kepler и обнаружение более 2700 кандидатов на планеты, которые требуют последующих наблюдений.

NASA предупредило, что следующий сезон охоты на экзопланеты, начинающийся в августе, не будет завершен, так как аппарат работает на своих конечных запасах топлива.

Kepler запустили с 12 килограммами гидразинового топлива, но он не имеет топливного датчика. Вместо этого инженеры должны контролировать данные о давлении топлива и катализировать расход топлива, чтобы оценить, сколько топлива осталось для двигателей.

Когда на телескопе останется слишком мало топлива, диспетчеры надеются отправить команды на выключение его радиопередатчиков и отключить встроенное программное обеспечение.