NASA добавило больше запусков для SLS

Запланировано еще два запуска системы SLS версии Block 1. Первоначально NASA планировало полет системы SLS по версии Block 1 только один раз, прежде чем перейти к более мощной версии ракеты – 1B. Block 1 использует верхнюю ступень, известную как промежуточная криогенная ступень (ICPS), на основе верхней ступени РН Delta-4. Блок 1B заменит ICPS на более поздней стадии разработки.

Тем не менее, при финансовой поддержке Конгресса в бюджетном году в пользу строительства второй мобильной платформы для запуска, агентство теперь планирует использовать версию Block 1 более одного раза. Эти дополнительные пуски могут осуществляться с использованием существующей мобильной платформы запуска, пока новая, предназначенная для версии 1B, будет построена.

Этот шаг призван уменьшить обеспокоенность в связи с длительным разрывом между миссиями SLS, который NASA связала с первоначальными планами по модификации платформы для запуска мобильных устройств после первой миссии SLS, чтобы ее можно было использовать для версии 1B.

График НАСА теперь предусматривает три рейса SLS в версии Block 1, начиная с разведывательной миссии EM-1. За ней последует EM-2, первая миссия с экипажем, в 2021 году, и «грузовая» миссия в 2022 году. Этой грузовой миссией, скорее всего, станет рейс разведывательного зонда Europa Clipper.

Добавление двух миссий к версии Block 1 означает, что NASA придется покупать дополнительные ступени ICPS от Boeing.

Но эта ступень потребует изменений для соответствия требованиям NASA по человеческим полетам, чтобы запустить на орбиту корабль Orion с экипажем. Одним из дополнений к системе ICPS будет система обнаружения чрезвычайных ситуаций, предупреждающая Orion о проблеме, которая потребует прерывания полета.

Еще одна широко обсуждаемая проблема с SLS Block 1 – это дата запуска первой миссии EM-1. В настоящее время она запланирована на декабрь следующего года. Однако многие эксперты отрасли говорят, что более точная дата – в середине 2020 года.

Boeing, главный подрядчик, сейчас предпринимает ряд шагов, чтобы восстановить график, переставив поток действий. Тем не менее, компания предупредила, что есть также возможность «неизвестных факторов», которые могут добавить новые задержки в расписание пуска транспортного средства.

Главное направление для SLS в ближайшее время – завершить работу над секцией двигателя, соединить ее с остальной частью (основной ступенью) и выполнить тесты, в том числе статический тест основной ступени с двигателями RS-25, который запланирован на следующий год.

Одной из причин прошлых задержек SLS были проблемы со сварочными элементами основной ступени. Всегда сварка происходила в горизонтальном положении, но NASA разработало вертикальную сварочную систему для SLS, полагая, что она будет более эффективной. Но решение оказалось намного сложнее, чем прогнозировалось и заняло немного больше времени.