Грузовик Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС

Грузовой корабль Cygnus, состыкованный сейчас с МКС, запустил свой главный двигатель в течение 50 секунд, чтобы проверить его способность к повторному использованию.

Наземные диспетчеры передали команды на Cygnus, прикрепленный к модулю Unity, на включение главного двигателя. Перед кратковременным включением, инженеры приказали станции переориентироваться, чтобы подготовиться к включению двигателя грузовика.

Главный двигатель BT-4 отработал в течение 50 секунд. Двигатель производит около 100 фунтов тяги, и маневр поднял орбиту 450-тонной станции на 90 метров. Маневр прошел согласно плану.

Маневр был демонстрацией возможностей, котоые позволят в будущем использовать грузовик для более длинных и более значительных повторных включениях в будущих миссиях.

Это был первый случай, когда космический аппарат США поднял орбиту МКС после отмены полетов челноков. NASA теперь имеет коммерческие контракты с Northrop Grumman, ранее Orbital ATK, и SpaceX для перевозки грузов на космическую станцию и обратно. Ни один из коммерческих аппаратов не проводил маневр поднятия станции.

Российские грузовики «Прогресс» и силовая установка на российском сервисном модуле «Звезда» проводит почти все орбитальные маневры исследовательской лаборатории с момента окончания программы космических челноков, за исключением нескольких, которые выполнял грузовик ATV (Европейское космическое агентство).

Российские диспетчеры миссий обычно планируют несколько маневров поднятия орбиты в год для противодействия воздействию атмосферного сопротивления, которое постепенно приближает космическую станцию к Земле. Также иногда требуются экстренные корректировки орбиты для перемещения МКС из-за приближения космического мусора.

Руководители NASA и Northrop Grumman начали обсуждать возможности повторного использования Cygnus в прошлом году. «Теперь, когда мы добились успеха, мы надеемся, что сможем смотреть на эту услугу в будущем, на будущие миссии и быть частью системы, которая поднимает орбиту станции, как это происходит периодически», – сообщило NASA.

Будущий грузовик Cygnus может также использоваться для снижения орбиты станции, помогая тем самым контролируемому своду ее с орбиты. Администрация Трампа предложила прекратить прямое федеральное финансирование станции в 2025 году, когда NASA обращает свое внимание на глубокие исследования космоса, но исследовательский комплекс может продолжать летать под коммерческим управлением.

До сих пор только Россия могла провести маневр свода с орбиты. План включал бы запуск нескольких грузовиков «Прогресс», чтобы осуществить идею. «Cygnus, как он настроен в настоящее время, действительно хорошо подходит для поднятия орбиты. Для свода с орбиты придется немного его модифицировать возможно, добавить еще больше тяги, и мы могли бы сделать это, добавив больше двигателей. Мы рассматриваем подобный вариант сегодня как ступеньку для поднятия орбиты, и это будет шагом вперед к будущему дальнейшему снижения орбиты МКС», – NASA.

Также агентство не планирует использовать капсулу Dragon для поднятия орбиты. Причина в том, что этот корабль настроен на возвращение, поэтому он несет некоторую дополнительную массу, которой нет у Cygnus, а это требует дополнительного количества топлива.

Dragon возвращается на Землю путем приводнения под парашютами в Тихом океане. Грузовые суда Cygnus сжигаются при повторном входе, и NASA использует их для утилизации мусора. Обновленная версия Dragon, для перевозки астронавтов, будет стыковаться с другим портом станции, что позволит проводить включения двигателей для поднятия орбиты МКС.

Но NASA ожидает, что Cygnus будет использоваться больше для изменения орбиты. Он обладает способностью делать это относительно легко. «Мы могли бы добавить некоторые возможности, например, взять намного больше топлива на станцию. Я думаю, что это тот путь, на который мы сейчас смотрим».

Текущая миссия – это девятый полет Cygnus на МКС. Будущие миссии, после приобретения Northrop Grumman Orbital ATK в прошлом месяце, будут переименованы, и следующий рейс, намеченный на ноябрь, назовут NG-10.

24 мая – через три дня после запуска на ракете Antares Cygnus прибыл на станцию и поставил 3268 кг грузов. Отстыковка грузовика запланирована на воскресенье, далее Cygnus поднимет свою орбиту для развертывания шести CubeSats.

Контрольная группа Northrop Grumman планирует провести еще несколько испытаний корабля в конце этого месяца до запланированного повторного входа 30 июля в южной части Тихого океана.