Ученые открывают «Призрачные дюны» на Марсе

Ученые обнаружили сотни ям в форме полумесяца на Марсе, где песчаные дюны размером с дом стояли миллиарды лет назад. Кривые этих древних дюн определяют направление преобладающих ветров на Красной планете, обеспечивая подсказки относительно прошлого климата Марса, и могут свидетельствовать о древней жизни, согласно новому исследованию.

Призрачные дюны – это пространство, оставленное длинными исчезнувшими песчаными дюнами. Лава или водные отложения частично покрывали дюны, которые затвердев, сохранили свои контуры до сегодняшнего дня. Ветер впоследствии унес песок с обнаженных вершин и вымыл его изнутри, оставив сплошную яму в форме потерянной дюны.

Призрачные дюны были впервые обнаружены на Земле в 2016 году. В новом исследовании были обнаружены похожие призрачные дюны на спутниковых изображениях бассейна Эллады на Марсе. Дюны – обычная черта ветреной поверхности Красной Планеты, но новое исследование – это первый отчет об исчезнувших дюнах на Марсе.

«Одна из главных вещей о призрачных дюнах заключается в том, что они точно говорят, что ветер на Марсе был другим в древнем прошлом, когда они образовались», — сказал один из ученых.

Атмосфера на поверхности Марса примерно такая же плотная, как стратосфера Земли на высоте 35 км, однако ветер является постоянным признаком изменений, сформировавших поверхность. Понимание ветров прошлого может помочь исследователям восстановить, как осадки могли перемещаться по поверхности, как образовались ее основные черты, и как древний климат отличался от современных атмосферных условий.

Тот факт, что ветер был другим (когда образовались призрачные дюны), говорит нам, что условия окружающей среды на Марсе не являются статичными, они изменились за последние пару миллиардов лет.

Используя спутниковые снимки, ученые задокументировали более 480 потенциальных дюнных форм на ямном поле в Noctis Labyrinthus – плато на экваторе к западу от Долины Маринера, крупнейшей каньонной системы в Солнечной системе.

Исследователи также обнаружили более 300 ям в форме полумесяца на гладкой, низкорасположенной поверхности в Плато Элладе, огромном, ударном кратере протяженностью более 2700 км в южном полушарии Марса.

Ямы имеют поразительное сходство с барханными дюнами, наиболее распространенными типами дюн на Земле. Дюны в форме полумесяца формируются на плоских поверхностях, без растительности, когда ветер дует преимущественно с одного направления, а песок ограничен. Рога полумесяца указывают в сторону преобладающего ветра.

Размер и форма ям согласуются с активными полями дюн на Марсе, а ямы имеют характеристики, найденные только в дюнах. Один полумесяц может быть любопытной аномалией, но множество ямок, выровненных как круассаны на подносе пекаря, выглядят как поле дюн. Такая плотность помогла поддержать гипотезу о том, что ямы – это остатки древних дюн. Ученые рассчитали, что средняя дюна была до 40 метров в высоту.

Ученые говорят, что образование призрачных дюн на Марсе произошло в позднем гесперии или раннем амазонском периоде около 2 миллиардов лет назад, если предположить, что все это согласуется с гладкой поверхностью между дюнами. Эта гладкая поверхность, вероятно, начинала формироваться как медленно движущаяся жидкость, которая выливалась в поле дюн, поднимаясь на 6 метров вокруг, что привело к затвердению их основания.

Марс был другим миром в то время, когда образовались призрачные дюны, с проточной водой и действующими вулканами. Дюны, возможно, были покрыты лавой.

По словам авторов исследования, призрачные дюны могут больше рассказать ученым о древней окружающей среде на Марсе. Крытые карманы на кончиках задних концов дюн могут по-прежнему содержать песок, скрытый от спутников на орбите. Эти трещины могут быть хорошими местами для поиска молекулярных форм жизни, которые остались с более мягкого времени на Марсе.

«Мы знаем, что дюны на Земле могут поддерживать жизнь, а дюны на Земле очень похожи на дюны на Марсе. Одна из проблем, которой нет на Земле — это поверхностное излучение. Если находиться внутри дюны или внизу, то есть вероятность, что микробная жизнь, защищенная от поверхностного излучения, еще существует», – говорят исследователи.