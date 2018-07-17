Dragon-2 прибыл на мыс Канаверал

Космический корабль SpaceX, капсула, предназначенная для того, чтобы в конечном итоге доставить космонавтов на МКС, прибыл на мыс Канаверал, чтобы начать подготовку к испытательному полету в этом году.

Но целевая дата запуска демонстрационной миссии остается нерешенной, так как рано говорить о готовности капсулы экипажа, его негерметичного сервисного модуля, модернизированной ракеты Falcon-9 и наличия всех приборов на МКС для принятия корабля.

Самая последняя дата запуска, официально сообщенная NASA и SpaceX, тестового полета, названного Demo-1, – это август. Но этого не произойдет, как говорят многие эксперты, скорее всего Demo-1 ожидается осенью.

Еще один испытательный полет с использованием второго пилотируемого корабля Crew Dragon ожидается в начале 2019 года. Более определенная его дата еще не названа не SpaceX ни NASA.

Dragon-2, предназначенный к миссии «Демо-1», прибыл на мыс Канаверал после завершения тестирования в последние недели. Внутри гигантской испытательной камеры NASA, самой большой в своем роде в мире, инженеры проверили капсулу на предмет взаимодействия с вакуумом и посмотрели насколько готова она выдержать условия космоса.

Испытания, очевидно, прошли хорошо, теперь наземные команды на мысе Канаверал проведут следующие несколько месяцев, оснастив капсулу датчиками, парашютами, топливом и другим снаряжением, необходимым для испытательного полета.

Dragon-2 был изготовлен в штаб-квартире SpaceX, далее он отправился для проведения экологических испытаний и, наконец, прибыл на космическое побережье Флориды для подготовки к запуску.

Производство ракеты Falcon-9, намеченной для запуска миссии Demo-1, близится к завершению. Пусковая установка основана на обновленной версии SpaceX с улучшенной конфигурацией Falcon-9 Block 5, которая сделала первый успешный полет в мае. Однако носитель, назначенный на Demo-1, дебютирует с перепроектированным разгонным блоком, будут использованы технические исправления, способные не допустить взрыва на стартовой площадке, подобному тому, который произошел в 2016 году.

Новые целевые даты для рейсов экипажа Dragon и CST-100 Starliner будут определены «очень скоро».

NASA сейчас финансирует разработку двух коммерческих пилотируемых кораблей, чтобы избавиться от необходимости запускать американские экипажи на кораблях «Союз».

В 2014 году NASA согласилось заключить контракт с Boeing на сумму $4,2 млрд. и SpaceX на $2,6 млрд на разработку, строительство и эксплуатацию космических аппаратов CST-100 Starliner и Crew Dragon. В то время предполагалось, что полеты начнутся к концу 2017 года.

Но технические препятствия отложили первые испытательные рейсы Boeing и SpaceX до конца этого года, а экипажи не будут летать на коммерчески разработанных капсулах до демонстрационных полетов в начале 2019 года. Тогда будут представлены обширные обзоры, и только тогда NASA сертифицирует транспортные средства для перевозки людей на МКС.

В то время как недавние публичные прогнозы Boeing и SpaceX показывают, что они завершат процесс сертификации в январе и феврале 2019 года, соответственно, собственный график расписания NASA предполагает, что этот этап, вероятно, наступит почти год спустя. «В апреле 2018 года анализ рисков по графику программы обнаружил, что существует нулевой процентный шанс, что любой подрядчик достигнет своей нынешней предлагаемой отметки о сертификации. Примерная дата проведения сертификации – декабрь 2019 года для Boeing и январь 2020 года для SpaceX».

NASA и Boeing согласились потенциально использовать испытательный полет на борту экипажа CST-100 Starliner, который первоначально должен был стартовать с летчиком-испытателем Boeing и астронавтом NASA, чтобы отправить астронавта на МКС на длительное пребывание.

Роскосмос и NASA договорились продлить срок предстоящих экспедиций на МКС на шесть месяцев. Это позволит NASA получить места на российском «Союзе» до января 2020 года, что на несколько месяцев позже, чем первоначально планировалось.

В худшем случае ни одна из компаний не будет готова начать предоставлять услуги по доставке экипажей на космическую станцию до августа 2020 года, согласно анализу расписания NASA.

Сотрудники службы безопасности NASA не обеспокоены тем, что ни одна из компаний не выполнит контрактные требования о вероятности потери экипажа. Должностные лица заявили, что основной причиной сложностей, связанных с потерей экипажа, являются опасения, связанные с космическим мусором. Инженеры рассматривают варианты, такие как осмотр на орбите тепловых экранов транспортного средства, чтобы снизить риск при возвращении на Землю.

Существует также обеспокоенность по поводу того, что передняя теплозащитная панель, которая будет сбрасываться с CST-100 Starliner при спуске, может повторно приблизиться к кораблю после разделения и повредить его парашютную систему. NASA и Boeing по-прежнему оценивают, возможен ли такой сценарий.

Коммерческие миссии Boeing будут приземляться с помощью парашютов и подушек безопасности в одном из нескольких возможных мест пустыни в Западной части Соединенных Штатов. Капсулы для экипажа Dragon вернутся на Землю путем приводнения. SpaceX отложил планы использовать ракетные двигатели Dragon-2 для приземлений на суше.