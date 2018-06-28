Первый коммерческий запуск Rocket Lab

Пять небольших спутников, в том числе один, построенный школьниками из Южной Калифорнии, ожидают запуска из Новой Зеландии на борту первого коммерческого рейса компании Rocket Lab. Новую ракету планирует запустить двухступенчатую ракету на этой неделе.

Спутники, подготовленные к запуску, будут собирают метеорологические данные, отслеживают морские трафики, проверят устройство парусного типа для свода с орбиты космического мусора и для образовательных программ.

Спутники на на полярную орбиту (высотой 500 км) выведет ракета «Электрон», разработанная частным образом и предназначенная для обеспечения специальных полетов в космос для малой полезной нагрузки, которые в настоящее время запускаются в качестве вторичной нагрузки.

Rocket Lab заявляет, что может предложить заказчикам специальный запуск для малых спутников всего за $4,9 млн., что намного меньше, чем рейс на стандартных носителях, которые в настоящее время летают.

Rocket Lab – одна из нескольких компаний, конкурирующих на рынке запуска малых космических аппаратов. Virgin Galactic, Firefly Aerospace разрабатывают и тестируют свои транспортные средства, что делает Rocket Lab первой, объявляющей о начале коммерческих операций.

«Это действительно важный запуск не только для нас, но и для отрасли», – сказал руководитель компании. «Запуск символизирует начало этой долгожданной коммерческой регулярной службы по выводу на орбиту малых космических аппаратов. Есть немного волнения, но приятно, что это действительно делается».

Предстоящим запуском станет третий полет ракеты-носителя Rocket Lab, после двух испытательных в мае 2017 года и в январе нынешнего.

Во время первой миссии, которую Rocket Lab окрестила «Это тест», достигла космоса, но не достигла скорости, необходимой для достижения орбиты, и тогда сотрудники службы безопасности прекратили миссию из-за ошибки наземного отслеживания.

20 января состоялась вторая миссия Electron, получившая название «Still Testing», тогда удалось развернуть пакет небольших спутников. Успех в январе побудил чиновников Rocket Lab приступить к началу коммерческой эксплуатации с третьим запуском Electron под названием «It’s Business Time».

Одной из полезных нагрузок второй миссии Electron в январе была геодезическая сфера, созданная и принадлежащая Rocket Lab. Предназначенный для отражения солнечного света, чтобы сделать его видимым с земли, метровая сфера, напоминающая диско-шар и названная Humanity Star, снова зашла в атмосферу Земли примерно через два месяца.

Rocket Lab не объявила о присутствии на борту носителя спутника Humanity Star в январе, пока он не был развернут на орбите. С началом коммерческого обслуживания таких сюрпризов не ожидается в следующей миссии. «Похоже, мы создали репутацию сюрпризов, но особых неожиданностей на этом запуске нет», — сказал Бек.

Первый коммерческий рейс Electron должен был состояться в конце апреля, но менеджеры остановили запуск после того, как наземная команда заметила «необычное поведение» в контроллере постоянного тока, управляющем турбонасосами на первой ступени.

«Мы потратили свое время, чтобы по-настоящему разобраться и убедиться, что мы полностью понимаем причину», — сказал он. Rocket Lab воспользовалась двухмесячной задержкой для добавления еще двух полезных нагрузок в миссию.

Одним из новых спутниковых пассажиров является аппарат Irvine01, образовательный CubeSat, построенный школьниками Калифорнии. Irvine01 является частью программы Irvine CubeSat STEM, в которую входят участники из шести средних школ в Ирвине, Калифорния.

Другая добавленная полезная нагрузка представляет собой демонстратор технологии паруса с именем NABEO. Малая спутниковая миссия NABEO, разработанная в Германии, проверит развернутый парус площадью 2,5 кв метра и его способность, используя аэродинамическое сопротивление, замедлять и сводить с орбиты космический мусор.

Спутники Irvine01 и NABEO присоединились к двум CubeSats для Spire Global и одному наноспутнику для GeoOptics, которые уже были забронированы на запуске Electron. Полезные грузы Spire и GeoOptics будут измерять сигналы спутниковой навигации GPS, проходящие через атмосферу Земли, для получения информации о погоде и климате.

Ракета «Электрон» полетит на юг из стартового комплекса Rocket Lab 1, расположенного на полуострове Махия на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии.

Поднимаясь в небо, развивая 41000 фунтов тяги из девяти главных двигателей, пусковая установка запустит свою первую ступень на две с половиной минуты, а затем запустит свою однодвигательную верхнюю ступень примерно на шесть с половиной минут. «Электрон» достигнет предварительной орбиты (250-500 км) над Землей с наклоном 85 градусов к экватору.

К концу года «Rocket Lab» нацелена на достижение одного полета в месяц.