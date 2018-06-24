Космический туризм не за горами, заявляет Китай

Китайская академия ракетных технологий известна как престижный разработчик ракет-носителей, но в ближайшем будущем она может приобрести новый статус: первый поставщик космического туризма в Китае.

Инженеры академии в южной окраине Пекина проектируют новый космический корабль, чтобы отправить любого, кто хочет заплатить от 200 000 до 250 000 долларов в суборбитальное путешествии, чтобы получить великолепный вид на звезды и почувствовать что такое невесомость.

Согласно планам, многоразовый космический корабль, который, как ожидается, войдет в эксплуатацию около 2028 года, будет выглядеть как самолет с неподвижным крылом без вертикального стабилизатора – вертикального ребра на хвосте – и будет приводиться в движение ракетным двигателем. По словам академии, он будет взлетать вертикально, как обычная ракета-носитель, но делать горизонтальную посадку на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет.

Он будет работать в соответствии с предустановленными программами, без пилотов или контроллеров внутри космического корабля.

С внутренней площадью более 10 кв метров космический корабль сможет вместить 20 пассажиров, которые полетят на высоту более 100 километров, что примерно в 10 раз превышает крейсерскую высоту коммерческого реактивного лайнера.

По словам академии, пассажиры смогут 10 минут осматривать достопримечательности космоса в течение получасового полета. Они смогут видеть далекие звезды и контуры Земли через окна, испытывать моменты невесомости, также как астронавты, и, возможно, даже проводить научные эксперименты.

Чжао Цзяньбо, инженер, отвечающий за эту программу, сказал, что участникам нужно будет пройти несколько недель подготовки в китайских космических учреждениях, чтобы подготовиться к последствиям гравитационного ускорения и невесомости.

«Им не нужно будет носить скафандры во время путешествия, потому что внутри космического корабля будут инструменты для кислорода и жизнеобеспечения», – сказал он.

Руководитель проекта Хан Пэнсинь сказал, что космический корабль будет безопасным и надежным, потому что он будет использовать передовые технологии академии. По его словам, пассажиры должны соответствовать возрасту 18 — 65 лет и не иметь ни сердечных заболеваний, ни гипертонии.

Цай Цяоян, старший научный сотрудник многоцелевого космического корабля, сказал, что ремонтировать и восстанавливать туристический корабль будет легко, поэтому его можно будет использовать часто для полетов.

«После одного рейса инженеры должны будут просто сделать несколько простых осмотров космического корабля и заправить его, что может быть сделано всего за 2 дня, далее космический корабль можно будет использовать для нового полета», – сказал он, добавив: что такой аппарат мог бы совершить около 50 полетов.

Во всем мире семь человек летали в космос за свой счет. Полеты были организованы Space Adventures, компанией космического туризма. Но туристы были пассажирами на борту российских ракет-носителей и космических аппаратов.

Деннис Тито, инженер и мультимиллионер из Соединенных Штатов, был первым в мире космическим туристом. Вместе с двумя российскими космонавтами Тито присоединился к миссии российского корабля «Союз ТМ-32» в 2001 году и провел почти восемь дней в космосе, совершил 128 витков вокруг Земли после того, как получил обширную подготовку в России и заплатил 20 млн долларов за свое путешествие. Он также был первым частным посетителем МКС.

В дополнение к китайской академии некоторые иностранные космические фирмы, такие как Blue Origin, а также Virgin Galactic разрабатывают свои многоразовые космические аппараты для суборбитального туризма, который еще пока не стал реальностью.