Африка вступает в космическую гонку

В то время как первый телекоммуникационный спутник Анголы, Ангосат-1, вышел из строя вскоре после выхода на орбиту в конце прошлого года, африканская нация к югу от Сахары получит второй спутник с запланированным на 2020 год запуском Ангосат-2.

Между тем, по мере того как космическая гонка усиливается по всему континенту, ряд африканских стран, включая Гану, Марокко и Алжир, разрабатывают свои соответствующие космические программы, а местные наблюдатели говорят, что Африканский союз мог бы укрепить эти усилия и действовать в качестве платформы для международного космического сотрудничества.

Ангосат-1 запущен в декабре с космодрома Байконур в Казахстане на борту ракеты «Зенит-3Ф». Создан спутник российской РКК «Энергия», дочерней компании государственного космического оператора Роскосмос. 27 декабря российский производитель сказал, что контакт со спутником был потерян, но связь была восстановлена на той же неделе. В конце концов, спутник прекратил отправку данных, и «Энергия» подтвердила, что он не работает.

В Национальном управлении по космической программе Анголы (GGPEN) говорится, что Ангосат-2 «покрывает всю территорию Анголы, Африки и части Европы, предоставляя телекоммуникационные услуги 16 транспондерами в C-диапазоне и 6 транспондерах Ku-диапазона», — так же как и Ангосат-1.

Ангольское правительство инициировало проект «Ангосат» в соответствии с декретом, принятым в январе 2006 года. В том же году российский консорциум, образованный государственными компаниями, начал изучать жизнеспособность проекта, а в 2009 году власти Анголы подписали соглашение с Россией о разработке Ангосат-1. В рамках сделки «Энергия» построила контрольный центр в Фунда, на северо-западе Анголы, укомплектованный местными сотрудниками.

В заявлении от 14 мая GGPEN сообщило, что Ангосат-2 начнет свою работу в 2020 году. Страхование на сумму $ 121 млн. для Ангосат-1 пойдет на Ангосат-2, в то время как Россия покрывает оставшиеся 199 миллионов долларов.

В заявлении от 23 апреля РКК «Энергия» заявила, что «выполнит все контрактные обязательства по участию в разработке системы спутниковой связи и радиовещания Анголы».

«В ближайшем будущем будут согласованы технические параметры Ангосат-2, и мы начнем его производство», — сообщил генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Сонцев.

Отвечая на вопрос о параметрах разработанного спутника, представитель РКК «Энергия» сказал, что в соответствии с «соглашением с нашими ангольскими партнерами мы не можем предоставить эту информацию» и отказался от дальнейших комментариев. GGPEN не ответил на запрос о комментариях по времени начала разработки.

Наблюдатели в космической отрасли Африки говорят, что Ангола является частью более широкой тенденции в Африке, где ряд стран активизировали свои усилия по разработке своих соответствующих космических программ.

Ангола входит в число африканских стран, недавно объявивших о программе развития своей космической программы, и ожидается, что в ближайшие годы она запустит спутник. Для координации космической деятельности на континенте государства-члены Африканского союза решили создать Африканское космическое агентство, и в качестве первого шага они приняли Африканскую космическую политику и стратегию во время их встречи в столице Эфиопии Аддис-Абебе в начале 2016 года. Они в настоящее время находятся в процессе принятия решения о том, где создать штаб-квартиру агентства.

Другие африканские страны, которые ускорили свои усилия в области космической деятельности, включают Гану, которая также является государством-членом Африканского союза, и которая в прошлом году успешно запустила свой первый малый спутник — GhanaSat-1. Его основными задачами являются «следить за прибрежными границами страны» и «обучать молодых ученых, инженеров и математиков в области спутниковых технологий».

Другие африканские страны, которые в последние годы укрепили свои космические позиции, – Марокко и Алжир. В ноябре прошлого года Марокко запустило спутник наблюдения Земли Мухаммед-6А. Разработан консорциумом, созданным Thales Alenia Space и Airbus Defense and Space. Спутник, запущенный 7 ноября на околоземную орбиту на ракете Arianespace Vega из Французской Гвианы. Ожидается, что в этом году в стране будет введен в эксплуатацию Мухаммед 6-Б, второй спутник наблюдения Земли.

Между тем, региональный соперник Марокко Алжир 11 декабря запустил свой первый спутник связи Alcomsat-1. Китайская компания Great Wall Industry Corp., генеральный подрядчик Alcomsat-1, запустила спутник с использованием ракеты-носителя Long March-3B.