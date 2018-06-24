Китай готовится к своду с орбиты лаборатории Tiangong-2

Китай опустил орбиту Tiangong-2, вероятно, готовясь к постепенному своду орбитального объекта и, таким образом, предотвращая сценарий неконтролируемого повторного входа, который произошел с Tiangong-1 в начале этого года.

Tiangong-2 был запущен в сентябре 2016 года для тестирования расширенной поддержки жизнеобеспечения и дозаправки и обеспечения снабжения через экипаж Shenzhou-11 и грузовые миссии Tianzhou-1 в рамках подготовки к созданию большой модульной космической станции на околоземной орбите.

Орбитальная информация указывает, что Tiangong-2 переместилась с высоты примерно 380-386 км до 292-297 км.

Не было объявлено о состоянии космической лаборатории Tiangong-2. Китайское пилотируемое космическое инженерное бюро (CMSE), которое управляет полетами в Китае и связанными с космической станцией миссиями, не комментирует ситуацию.

Кажется наиболее вероятным, что снижение орбиты Tiangong-2 является первым шагом в безопасном избавлении от нее. Эксперты говорят, что орбита Tiangong-2, скорее всего, была скорректирована двумя включениями двигателей 13 июня.

Tiangong-2 — это более совершенная версия космической лаборатории Tiangong-1, запущенной в 2011 году. Оба комплекса были разработаны как ступеньки для разработки и проверки технологий для более крупных 20-метровых модулей для запланированной китайской космической станции.

Эксперты, отслеживающие орбиту Tiangong-2, отметили отсутствие включений двигателей, чтобы поднять ее орбиту.

На Tiangong-1 произошел сбой в начале 2016 года, по-видимому, контактируя с землей. Атмосферное сопротивление показало, что орбита космической станции постепенно уменьшалась, а громкий неконтролируемый повторный вход в конце концов произошел 2 апреля. Большая часть космической лаборатории сгорела, упав в Тихом океане.

Эксперты также добавляют, что миссии уже продемонстрировали, что модули Tiangong и Tianzhou могут работать на орбите в течение необходимых периодов времени.

От Tiangong до космической станции

Tiangong-2 это объект 10,4 метра в длину с максимальной шириной 3,35 метра. В конце 2016 года к Tiangong-2 пришвартовался Shenzhou-11 и разместил двух астронавтов на 30 дней, что было до сих пор самой длинной космической миссией Китая.

Его посетил новый китайский грузовик Tianzhou-1 в 2017 году, чтобы проверить возможность дозаправки в условиях невесомости, что имеет решающее значение для планов Китая по сохранению будущей космической станции на низкой околоземной орбите.

В нем также был представлен ряд полезных научных данных. POLAR, детектор гамма-всплесков, разработанный несколькими международными партнерами, включая швейцарские, китайские и польские институты, полностью прекратил работу 1 апреля 2017 года из-за сбоя питания. По словам главного исследователя Николаса Продита, эксперимент по астрочастицам собрал отличные данные за шесть месяцев операций, и результаты исследований вскоре будут опубликованы.

Китай стремится запустить первый модуль космической станции под названием Tianhe примерно в 2020 году. Эта миссия сначала потребует тяжелого ракетоносителя. В начале этого года, благодаря успешному дебюту «LongMarch-5B», такой ракетоноситель судя по всему у Китая появился.

Ожидается, что китайская космическая станция весом до 100 тонн будет дополнена двумя экспериментальными модулями примерно в 2022 году и будет способна разместить трех астронавтов в течение длительного периода времени. Рядом со станцией разместят космический телескоп класса «Хаббл», который сможет состыковываться с ней для облуживания и ремонта, заправки топливом.