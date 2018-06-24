Какая опасность существует для МКС

Космонавты должны быть людьми, готовыми идти на высокий риск. Они добровольно вылетают с Земли на МКС на борту российской ракеты-носителя, которая имеет показатель безопасности, не превышающий звездный. Находясь на борту МКС они подвергаются высоким уровням радиации, невесомости и жесткому вакууму пространства. Фактически, они находятся во власти случая на время полета без возможности спасения в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

В некоторых экстремальных ситуациях, если есть время, они могут использовать свою возвратную капсулу для спасения. Есть несколько сценариев, в которых это работает, но есть некоторые события, которые происходят так быстро, что нет времени среагировать.

Особую озабоченность вызывает столкновение с крупными фрагментами космического мусора, орбитальный путь которого не может быть точно предсказан с помощью современных возможностей спутникового слежения. Есть несколько примеров больших, просроченных ракетных объектов и спутников, которые пролетают около станции и которые не могут быть обнаружены до тех пор, пока это событие не будет обнаружено слишком поздно, чтобы маневрировать самой МКС.

Например, 16 июля 2015 года российский метеорологический спутник совершил близкий проход около МКС. Предупреждения пришли слишком поздно, чтобы станция выполнила маневр уклонения. НАСА дало экипажу всего 90 минут, чтобы закрыть станцию и добраться до возвратной капсулы корабля «Союз», тем самым отделив себя от остальной части МКС. Это был четвертый такой инцидент, на сегодняшний день, за 17-летнюю историю МКС.

Четыре таких инцидента за 17 лет не звучат сильно тревожно, но было много других инцидентов, связанных с небольшими обломками и крупными объектами, которые не были обнаружены вовремя, чтобы предупредить станцию. Вот реальность ситуации.

Несколько сотен не обнаруженных и опасных объектов проходят через орбитальный путь станции каждый год. Каждый объект пересекает этот путь, когда он спускается в атмосферу и сгорает. Фактически, при тщательном изучении МКС уже выявлены столкновения с предметами мелкого мусора.

Хотя это правда, что крупные объекты не столкнулись со станцией, такое событие может произойти в любое время. Можно сказать, что станции и экипажу повезло, потому что статистическая вероятность этого события была небольшой. По мере запуска все большего количества спутников эта вероятность увеличивается.

Даже сегодня существует не менее 144 ракетных фрагментов, которые в среднем пересекают высоту станции каждые 5,3 часа. Их относительная скорость может составлять не менее 3 км/сек. Эти ракетные тела, размером небольших школьных автобусов, являются остатками геостационарных-орбитальных ступеней, которые использовались для увеличения скорости больших спутников, чтобы доставить их к окончательным орбитам.

Точные пути этих отработанных ступеней очень трудно предсказать, потому что их орбиты постоянно меняются непредсказуемо. Когда они проходят через перигей, примерно каждые 10 часов, верхний атмосферный проход имеет тенденцию замедлять их. Это уменьшение энергии приводит к значительным и непредсказуемым изменениям траектории.

В заключение, проблема с космическим мусором является большой проблемой для МКС. Да, станция может противостоять небольшим столкновениям. Имея несколько часов для маневра, станция может избежать столкновения с большими объектами. Однако транспортное средство, примерно равное размеру футбольного поля, не может реагировать быстро.

Хотя МКС планируется завершить эксплуатировать через 10 лет, будут существовать другие космические станции, которые будут подвергаться такой же ситуации. Хорошей новостью является то, что эта угроза может быть уменьшена, но для этого потребуются улучшенные и расширенные возможности спутникового слежения.