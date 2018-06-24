Растущая пыльная буря окружает Марс, ровер молчит

Глобальная пылевая буря на Марсе наблюдается вездеходом Curiosity, который продолжает свою научную кампанию, в то время как густая завеса пыли продолжает не пропускать солнечную энергию для питания ровера Opportunity, работающего на другой стороне планеты.

Пылевые условия не ограничивают деятельность Curiosity, поскольку он потребляет электроэнергию от источника радиоактивной энергии, но изображения, возвращенные ровером в последние дни, показывают отдаленные хребты, исчезающие в оранжевой дымке.

Влияние шторма на Opportunity – это совсем другая история. На Земле в последний раз получили сигнал от Opportunity 10 июня, и инженеры полагают, что ровер сработал с низким уровнем мощности и перешел в спящий режим, ожидая, пока его батареи будут заряжаться достаточно для передачи радиосигнала на Землю.

Во вторник NASA заявила, что пыльная буря окружила Красную Планету глобальным охватом, а флот орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Марса, осматривает эволюцию шторма. Curiosity действует в качестве пылеулавливающей экспериментальной лаборатории на поверхности, контролируя изменения погоды, и продолжает свою основную научную миссию по изучению марсианской геологии.

Мастер-часы Opportunity предназначены для периодического пробуждения ровера, чтобы проверить его заряд батареи. Но ровер снова заснет, если в батареях не будет достаточно электрического заряда, и часы установят новое время, чтобы проснуться для очередной проверки батареи.

Если уровни мощности резко упадут, часы сами перестанут работать, но встроенное программное обеспечение ровера запрограммировано на автоматическое включение компьютера Opportunity после того, как его батареи будут заряжены достаточно. В таком случае компьютер будет проверять, будет ли Солнце находиться в небе, а затем попытается отправить сигнал на Землю.

Opportunity оснащен восемью блоками радиоизотопного нагревателя, каждый из которых использует радиоактивный распад плутония для производства около 1 ватта тепла, чтобы внутренняя электроника ровера не становилась слишком холодной. Представители NASA заявили на прошлой неделе, что пыльная буря подняла глобальную температуру на Марсе, и инженеры считают, что ровер сможет противостоять температурам замерзания, которые, как ожидается, будут иметь место во время спячки.

«Недавний анализ долговременной выживаемости ровера в экстремальном холоде Марса предполагает, что электроника и батареи Opportunity могут оставаться достаточно теплыми, чтобы функционировать», — сообщают официальные лица NASA.

До того, как началась пыльная буря, Opportunity изучал долину, находящуюся на склоне кратера Endeavour, помогая ученым исследовать, была ли долина сформирована из потока воды, льда или мусора или от ветровой эрозии.

Opportunity приземлился на Марсе 25 января 2004 года, чтобы начать запланированную 90-дневную миссию. Аналог ровера, названный Spirit, коснулся Красной Планеты за три недели до него и продолжил свою миссию до марта 2010 года. Долгоживущий Opportunity проехал более 45 км с момента посадки, посетив кратеры на широкой равнине Meridiani.

NASA сообщило, что продолжающаяся пыльная буря сопоставима по масштабу со штормом, наблюдаемым во время приземления Viking-1 в 1977 году, но не столь обширна, как буря 2007 года, которую Opportunity ранее выдержал. Она также отличается от крупных пыльных бурь, наблюдаемых орбитальными аппаратами Mariner-9 и Mars Global Surveyor в 1971, 1972 и 2001 годах.

«Эти штормы полностью закрыли поверхность планеты, за исключением пиков высочайших вулканов Марса», — говорится в заявлении NASA. «Текущая пыльная буря более рассеянна и неоднородна; пока не понятно, как она будет развиваться дальше, и пока нет признаков ее завершения».

На исследовательской станции Curiosity в кратере Gale, ровер зафиксировал самую густую туманность и самые малые уровни солнечного света, с которыми он столкнулся, начиная с момента посадки в августе 2012 года. Но Opportunity зафиксировал даже более туманную дымку перед входом в спячку в начале этого месяца.

Ученые впервые обнаружили пыльную бурю 30 мая, и они не знают, когда она уменьшится. Некоторые из сильнейших марсианских пыльных бурь могут оставаться активными в течение нескольких недель или месяцев.

Но исследователи надеются, что данные, собранные в текущей пыльной буре, помогут предсказать подобные события в будущем. NASA и ее международные партнеры – Европа и Индия – имеют самый большой флот космических аппаратов на Марсе, что позволяет собирать широкий спектр измерений.

«Каждое наблюдение за этими крупными штормами приближает нас к возможности моделировать эти события — и, может быть, когда-нибудь, к возможности прогнозировать их», — сказал Ричард Зурек, главный научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA , «Это будет похоже на прогнозирование событий Эль-Ниньо на Земле или более серьезных предстоящих ураганов».