«Протон» готов к конкуренции

Руководитель американской фирмы, которая представляет на коммерческом рынке РН «Протон», развеял ту дезинформацию, окружающую стартовый ускоритель, и сообщил, что он пользуется полной поддержкой российского правительства. Более того, он заявил, что трехлетняя программа контроля качества, установленная производителем РН «Протон», полностью восстанавливает ту надежность, которой славился этот ракетоноситель.

«Какие-либо заявления о РН «Протон» далеки от правды», – сказал Кирк Пишер, президент International Launch Services (ILS). Вопреки сообщениям о чистой декларации запусков РН «Протон» на 2018 год, Пишер заявил, что транспортное средство выполнит целых пять миссий в этом году. Среди них – четыре российских правительственных миссии, начиная с запуска спутника связи весной, и одна коммерческая.

Более того, Пишер сказал, что у ILS в портфеле заказов есть 12 миссий до 2021 года, включая соглашения с ведущими спутниковыми операторами, которые будут выполнены тремя ракетоносителями, включая РН «Протон», недавно представленный «Протон Средний» и «Ангара 1.2». Большая часть интереса заказчиков относится к «Протон Средний», оптимизированной двухступенчатой версии стандартного «Протона», но приспособленного к рынку, который в последние годы переместился в сторону более легких геостационарных спутников.

«Выбранная ориентация на «Протон Средний» – пример трансформации испытанного носителя, чтобы остаться конкурентоспособными в основных сегментах быстро развивающегося спутникового рынка», – сказал Пишер. «Подход уже позволяет получать дивиденды. Как пример, один крупный оператор в настоящее время хочет заключить с нами контракт на пять запусков, где основными являются спутники весом от 4 до 6 тонн». Как известно «Протон Средний» является модификацией «Протон-М», но в нем отсутствует третья ступень, что минимизирует потребность в новой наземной инфраструктуре.

Между тем московский Центр Хруничева входит в четвертый год программы контроля качества, которая уже дает результаты: 12 успехов в последних 12 миссиях «Протона», начиная с 2015 года. Из тех миссий, восемь были коммерческие запуски, проводимые от имени ILS.

Программа улучшения качества и надежности РН «Протон» была принята в 2015 году после ряда неудач, которые поколебали уверенность заказчиков. Гарантия качества стала высшим приоритетом в Роскосмосе и Центре Хруничева, о чем свидетельствуется решение остановить полеты «Протона» в 2016 году из-за проблем с двигателями, обнаруженных во время стандартной проверки качества. Сейчас двигатель прошел огневые испытания и носитель полностью готов возобновить полеты.

Новый генеральный директор Хруничева – Алексей Варочко, который стал руководителем компании в прошлом году, также ставит основным приоритетом контроль качества. «Наша задача в Хруничеве состоит в том, чтобы гарантировать надежность оборудования для миссий «Протона» и «Ангары». Наше обязательство гарантировать качество в наших производственных линиях и это является самым высоким приоритетом. Мы начинаем четвертый год обширных реформ, и пока все фазы программы были успешно проведены. Мы всегда будем непрерывно улучшать наши процессы, квалификацию наших людей и качество конечного продукта, чтобы уверенно смотреть в будущее».