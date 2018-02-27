Марс: InSight готовится к запуску

Как известно, каждые 26 месяцев Марс и Земля подходят очень близко друг другу, что делает перелет между этими двумя космическими объектами намного легче. В июле Марс подойдет к нам на расстояние 58 миллионов км. NASA собирается воспользоваться этим преимуществом, начав следующую миссию к Красной планете в мае 2018 года.

Посадочный модуль InSight станет первой миссией на Марсе, которая исследует «внутреннее пространство» планеты и прислушается к сейсмической активности, чтобы понять процессы, происходящие в коре, мантии и ядре. InSight присоединится к двум марсоходам, работающим на поверхности, и шести космическим аппаратам, находящимся в данное время на орбите.

Почему Марс является столь привлекательным? Это его заманчивая природа. Это та планета, где нет сокрушительного атмосферного давления (как на Венере), здесь необходимости иметь дело с радиацией, как на Меркурии, а также она находится не далеко от Солнца (в отличие, например, Плутона). А самое главное – эта планета очень похожа на нашу собственную Землю.

Для сравнения: у нашей другой самой близкой соседки, Венеры, в настоящее время находится только один космический аппарат на орбите – японский Akatsuki. После эффектного окончания миссии зонда Cassini, единственной другой планетой, где в настоящее время работает наш искусственный спутник, является Юпитер – это миссия Juno.

Вода на Марсе

И хотя новые знания о Марсе давались очень медленно, они стали буквально ошеломляющими, позволяя понять, чем наш сосед был в действительности. Нахождение воды на Марсе было навязчивой идеей многих, и благодаря данным, полученными от марсианских вездеходов – Opportunity и Curiosity, мы знаем, что вода там когда-то была. Несколько лет назад даже появились сведения, что найдена вода, периодически появляющаяся на поверхности.

Основной вопрос сейчас, который волнует исследователей, куда делась вся вода и где она теперь? Ответ на первый вопрос возможно найти исследуя атмосферу Марса. Хотя ничтожно малая и тонкая сейчас, она, скорее всего, была достаточно плотной в прошлом, чтобы обеспечивать течение воды на поверхности. Зонд MAVEN исследовал этот вопрос — и все следы, указывают, что Солнце, точнее солнечный ветер, стал причиной испарения атмосферы в космос.

Но вот ответ на второй вопрос заключается в изучении процессов, происходящих на поверхности и под ней. Иногда кажется, что наши знания о поверхности Марса намного больше, чем о наших собственных океанах. Посредством усилия четырех орбитальных миссий мы знаем, какого возраста большая часть поверхности, а также насколько активная она была.

На ней можно увидеть речные каналы, высохшие озера, широкие дюны и рябые равнины. Зная, как они образовались, мы можем понять процессы, происходящие на поверхности Марса – от формирований геологических особенностей до движения пыли и песка, изменения ледниковых покровов на полюсах в течение сезонов.

Но что находится во внутренней части и какова она есть мы не знаем. В данный момент мы можем только предположить состояние недр Марса. И чтобы узнать, что происходит в глубинах планеты, нам поможет миссия InSight.