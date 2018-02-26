Титан: вторжение дронов

NASA разрабатывает революционный план, в котором главное место по исследованию самого большого спутника Сатурна отводится беспилотному самолёту. Проект называется «Стрекоза». Дрон будет использовать плотную, спокойную атмосферу Титана, чтобы полететь от места к месту и анализировать химию крупной луны, геологию и потенциал для жизни.

Аппарат смоделирован на основании беспилотных самолётов, работающих на Земле, он будет иметь четыре пары роторов, которые позволят ему – объекту с массой нескольких сотен килограммов и двух метров длиной – летать над поверхностью Титана. В отличие от обычных, медленных вездеходов, «Стрекоза» смогла бы исследовать сотни километров, все время разыскивая геологические интересные места и проводя ценные измерения на поверхности, изучения недр и атмосферных условий.

Многие годы астрономы хотели исследовать Титана воздушным шаром, вездеходом или маленьким самолетом, но у каждого решения есть ограничения, которые включают подвижность, длительность эксплуатации, дальность и эффективный контроль.

Из-за того, что солнечной свет практически не достигает поверхности Титана, «Стрекоза» приводилась бы в действие плутонием, используя радиоизотопный термоэлектрический генератор. Это тот же самый источник энергии как на марсоходе Curiosity и зонде Cassini. Благодаря такому решению она могла бы покрывать несколько километров ночью и до сотен километров в течение дня на Титана (1 день на Титане эквивалентный 16 земным дням).

Но основной задачей проекта были бы не полеты над поверхностью, а поиск органической химии, условий обитаемости; контроль атмосферных и поверхностных изменений, передача изображений местности, проведение сейсмических исследований.

Крупнейшая луна Сатурна – вторая по величине луна в Солнечной системе, уступая только Ганимеду Юпитера, который всего на 2% более крупный. Со средним радиусом 2575 км Титан более крупный, чем Меркурий. Титан – единственная луна в Солнечной системе, у которой есть облака и плотная атмосфера. Это также единственное место (кроме Земли) в Солнечной системе, где присутствует атмосферная циркуляция жидкостей.

Поверхность Титана оставалась окутанной тайной из-за облачного покрова до июля 2004 года. Именно тогда, прибывший зонд Cassini, смог через туманы Титана рассмотреть, что находится ниже. Во время десятков сближений Cassini нанес на карту большую часть поверхности и сделал детальные изучения атмосферы. Дополнительные исследования провел зонд Гюйгенс, который прошел через атмосферу Титана в 2005 году, чтобы сделать первое приземление на тело во внешней Солнечной системе.

Зонд Гюйгенс и сам Cassini обнаружили реки метана и этана, текущие при -200 Цельсия и преобразующие лед в гальку, когда они затопляют низменный ландшафт. Туманная, безветренная атмосфера была наблюдаема над замороженными озерами из углеводорода. Специфический химический суп находится на и под поверхностью и, возможно, мог бы быть питомником для некоторых форм жизни.

NASA уже выделило финансирование на этот проект в размере $4 миллионов. Если идея будет одобрена и утверждена окончательно в середине 2019 года, то на разработку планируется выделить почти $1 миллиард. Если разработка пройдет успешно, космический дрон «Стрекоза» можно было бы запустить уже в 2025 году, а через пять лет начать исследования.