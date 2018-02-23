SpaceX: запуск радарного спутника Paz и двух испытательных стендов сети Starlink

Запуск испанского радарного аппарата наблюдения и первых двух экспериментальных спутников для запланированной глобальной широкополосной сети SpaceX, состоялся в четверг, 22 февраля, после нескольких дней задержек.

Ракета Falcon-9 стартовала в 14:17 (GMT) после 70-минутного обратного отсчета. Двигатели Merlin первой ступени произвели расчетную тягу и выключились через две с половиной минуты после старта. Несколько секунд спустя двигатель второй ступени включился, чтобы закончить работу по развертыванию спутника наблюдения Земли Paz и первых двух широкополосных испытательных интернет-зондов.

Носовой обтекатель отделился через три минуты полета, а разгонный блок отработал до T+9 мин. SpaceX подтвердил успешное отделение Paz, основной полезной нагрузки миссии, спустя приблизительно 11 минут после старта. Компания объявила о развертывании двух широкополосных испытательных стендов Microsat-2a и Microsat-2b.

В планах компании не было запланировано возврата первой ступени. Это был второй запуск для стартового ускорителя, который ранее уже побывал на орбите. Но SpaceX попыталась поймать по крайней мере одну половину носового обтекателя с помощью специального корабля.

Обтекатель состоит из двух частей и защищает полезную нагрузку во время прохождения нижних слоев атмосферы. Инженеры компании добавили малые маневровые двигатели и парашюты к обтекателям, чтобы вернуть хотя бы одну конструкцию неповрежденной. Для этого специальное судно, оборудованное сетью и четырьмя металлическими балками, было отправлено к месту падения обтекателя.

Обтекатель возвращается из космоса со скоростью в восемь раз, превышающую скорость звука. Он имеет бортовые маневровые двигатели и систему наведения, чтобы безопасно пройти через атмосферу, затем выпускает парашют, а специальное судно пытается поймать его. Половина обтекателя в этом полете приземлилась в нескольких сотнях метров от поискового судна. Следующая попытка возврата обтекателя будет проведена через месяц, примерно 29 марта.

Успешный возврат и повторное использование обтекателей – это впервые в космической промышленности. Если SpaceX сможет заставить концепцию работать, это могло бы уменьшить на несколько миллионов стоимость запуска, которая в настоящее время составляет $62 миллиона. Новый обтекатель стоит $5 миллионов.

1450-килограммовый спутник Paz осуществит наблюдение городов, ландшафтов и океанов. Это – самый большой спутник, когда-либо собранный в Испании. Миссия за $200 миллионов, в основном финансируется испанским правительством, ее основная цель – выполнять радарные наблюдения для испанских вооруженных сил и их союзников плюс коммерческие клиенты. Выгода радарного наблюдения – способность видеть поверхность Земли при любых погодных условиях, днем и ночью, в то время как оптическим камерам препятствуют облака и темнота.

Запуск в четверг также отметил поворотный момент для широкополосного интернет-проекта SpaceX, проекта, описанного основателем компании Илоном Маском в 2015 году. Если эти аппараты будут работать как запланировано, то они станут первым шагом в развертывании созвездия интернет-спутников на низкой орбите. Эта система, в случае успеха, обеспечила бы людей во всем мире доступным высокоскоростным интернетом, включая тех, у которых никогда не было доступа в Интернет.