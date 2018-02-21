Космический телескоп James Webb раскроет секреты Красной планеты

Марс очаровывает землян больше века. В настоящее время, это – холодный, пустынный мир с атмосферой, в которой преобладает углекислый газ, и которая в 100 раз тоньше земной. Но современные исследования свидетельствуют, что когда-то на Марсе текли реки и были водные океаны.

Нынешние астрономы хотят знать, почему же Марс высохнул? Именно космический телескоп James Webb позволит изучить Марс таким образом, чтобы получить больше информации относительно перехода планеты от влажного к сухому климату, а также оценить ее потенциальную пригодность для обитаемости.

Марс будет отлично видим для Webb в период май-сентябрь 2020 года. Телескоп возвратит чрезвычайно интересные химические измерения марсианской атмосферы. Но самое главное, новые данные станут немедленно доступны планетарному сообществу, что позволит запланировать еще более подробные изучения Марса телескопом в будущих циклах.

Марс исследовало больше миссий, чем какую-либо другую планету. Вокруг Красной планеты сейчас вращаются шесть активных космических зондов, и еще два вездехода работают на его поверхности. Телескоп Webb предложит больше возможностей для изучения планеты и соберет информацию, которая дополнит нынешние миссии.

Одно ключевой преимущество – способность телескопа сделать снимок всего диска Марса сразу. Орбитальным аппаратам требуется время, чтобы сделать полную карту, следовательно, они не могут предоставить точные данные о состоянии всей планеты в какой-то один момент времени. Ежесекундная изменчивость процессов на поверхности не позволяет это сделать. Марсоходы вообще могут получать информацию только о месте своего расположения. Webb также позволит получить превосходную спектральную резолюции (способность измерить небольшие различия в длинах волны света).

Однако наблюдение Марса с Webb не будет легким. Телескоп разработан, чтобы обнаруживать чрезвычайно слабые и отдаленные цели, но Марс ярок и близок. Поэтому наблюдения будут тщательно подготавливаться, чтобы не испортить чувствительные инструменты Webb светом. Наблюдения за Марсом также проверят возможности Webb в прослеживании перемешающихся объектов по небу, а это имеет важное значение при изучении Солнечной системы.

Большая часть воды улетучилась с Марса из-за ультрафиолетового солнечного излучения, разбивающего молекулы воды. Исследователи смогут оценить, сколько воды исчезло, измерив концентрацию двух форм воды в атмосфере Марса – нормальная вода (H2O) и тяжелая вода (HDO), в которой один водородный атом заменен встречающимся в природе дейтерием. Испарение более легкого водорода со временем приводит к изменению H2O в сторону HDO. Отношение этих двух форм воды служит показателем того, сколько воды улетучилось в космос. Webb сможет измерить это отношение в разное время и сезоны.

Хотя практически вся вода на Марсе сейчас находится во льду, остается возможность, что немного жидкой воды может существовать в подземных водоносных слоях. Эти потенциальные водохранилища могут даже содержать жизнь. Эта интригующая идея получила импульс в 2003 году, когда астрономы обнаружили метан в марсианской атмосфере. Метан обычно вырабатывается бактериями, хотя он может быть следствием геологических процессов. Данные от Webb помогут больше рассказать о происхождении этих следов метана.