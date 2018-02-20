Opportunity: 5000 солов на Марсе

Исследовательский вездеход Opportunity продолжает собирать неожиданные материалы о Красной планете, последний раз таковыми стали загадочные «каменные полосы», простирающиеся вниз на горных склонах.

Поверхностная структура, замеченная на последних изображениях, почти похожа на отличительные каменные полосы, образующиеся на некоторых горных хребтах на Земле, которые возникают вследствие повторных циклов замораживания и размораживания влажной почвы. Но на Марсе каменные полосы могут также произойти вследствие ветра или комбинации различных процессов.

Opportunity приземлился на Марсе в 2004 году. В настоящее время он преодолел отметку в 5000 марсианских дней или солов (хотя проект был ориентирован на 90 солов). Сейчас вездеход исследует канал, названный «Долина Настойчивости», который вырезан в западном гребне Кратера Эндевор.

«Долина Настойчивости» – это уникальное место, непохожее на любое другое место, где вездеход побывал прежде. Ученые еще не до конца понимают, как она сформировалось, и вот теперь удалось увидеть образования, похожие на паралелльные каменные полосы.

На горных склонах в долине грунт и частицы гравия когда-то стали формироваться в узкие ряды, идущие параллельные склону. Их происхождение не ясно. Ученые анализируют многочисленные версии, которые предлагают действия воды или ветра. Они также выдвигают несколько возможных объяснений загадочных полос, но точно не знают возникла ли эта структура из процессов, происходящих на современном Марсе, или она значительно старше.

Сейчас основное объяснение возникновения полос – то, что на планете в разрезе сотен тысяч лет наблюдается цикличность, когда наклонение оси возрастает настолько, что определенная часть воды, замороженная на полюсах, выпаривается в атмосферу и далее выпадает в виде снега или инея около экватора.

Далее, во время большего наклонения оси, когда снег на гребне начинает таять, происходит увлажнение грунта. Во время замерзания грунта образуются маленькие камни, а затем циклы оттаивания-замораживания перемещают маленькие камни в полосы. Гравитация заставляет их двигаться вниз.

Замораживание расширяет почву, создавая большие частицы. Если они перемещаются в сторону, а также вниз по общему склону, из-за силы тяжести или ветра, они стремятся отойти от более малых частиц и скатиться вниз. Когда более крупные частицы становятся более концентрированными, земля расширяется меньше. Процесс повторяется сотни или тысячи раз, и таким образом образуются чередующиеся полосы.

В «Долине Настойчивости» также присутствуют горные породы, вырезанные песком. Они поднимаются со дна кратера, поэтому ветер также может быть объяснением формирования крупных частиц в ряды, идущие параллельные склону. Обломки из относительно молодых ударных кратеров также присутствуют на поверхности в этом районе, что усложняет понимание воздействия ветра. Ученые пока точно не знают, как образовались эти полосы, поэтому потребуется собрать больше информации, чтобы понять их происхождение.