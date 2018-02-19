Охотник за экзопланетами: запуск в апреле

Спутник, который будет наблюдать и изучать экзопланеты, прибыл в центр Кеннеди во Флориде для заключительного тестирования, заправки топливом и интеграции с ракетой Falcon-9. Старт должен состояться в середине апреля, что почти на один месяц позднее запланированного срока. Дополнительное время позволит SpaceX лучше подготовить ракету к миссии.

TESS, так называется спутник, планировали запустить не ранее, чем 20 марта с м. Канаверал, но теперь дата запуска перенесена на 16 апреля. NASA сообщило, что «SpaceX попросила дополнительное время для проверки оборудования, чтобы отвечать всем необходимым требованиям миссии».

Телескоп станет первой научной миссией, которую NASA доверит запустить частной фирме. На данный момент SpaceX выполняет только грузовые миссии к МКС. NASA уже одобрило, чтобы возращенные первые ступени использовались во время грузового запуска к МКС, теперь агентство находится в процессе утверждения использованных стартовых ускорителей для запусков более дорогостоящих научных миссий, включая TESS и межпланетные зонды.

Космический корабль прибыл на Флоридский космодром после отгрузки его с производственных площадей главного изготовителя – компании Orbital ATK. Инженеры Orbital ATK завершили устанавливать научные камеры на обсерватории в прошлом году, затем выполнили серию вибрационных, акустических и тепловых тестов.

Теперь во Флориде, инженеры Orbital ATK еще раз проверят работу обсерватории, чтобы подтвердить, что она выдержала перелет. Технический персонал развернет солнечные батареи спутника и повторно сложит их, затем заправит корабль топливом – 45 кг гидразина – для основного и маневровых двигателей.

TESS будет запущен на овальную предварительную орбиту, простирающуюся до 250000 км от Земли, что составляет 60% расстояния до Луны. После отделения от Falcon-9, 370-килограммовый аппарат включит маневровые двигатели, чтобы добраться до самой дальней точки своей орбиты, где пересечет орбиту Луны. Далее, используя лунную гравитацию, он отправится к операционной орбите миссии. Заключительный основной маневр отправит обсерваторию на эллиптическую орбиту: 108000 км — 376000 км от Земли.

Потребуется два месяца, чтобы провести полное тестирование научных приборов. После этого начнется двухлетняя основная миссия, цель которой – поиск экзопланет – миров, вращающихся вокруг других звезд. TESS просмотрит небо четырьмя широко-полевыми астрономическими камерами, ища периодические падения в яркости больше чем в 200000 самых близких и самых ярких звезд. Падение яркости звезды – контрольный признак планеты, проходящей перед звездой.

Ученые надеются найти тысячи экзопланет благодаря TESS, включая некоторые скалистые миры размером с Землю. TESS определит главные цели для последующих наблюдений телескопом James Webb, запуск которого должен состояться в следующем году. Камеры и спектрометры Webb будут способны к измерению химического состава атмосфер планет, что позволит астрономам отыскать миры, которые могли бы быть пригодными для жилья.