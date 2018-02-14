Ракета «Союз» отправляет грузовое судно к МКС

Спустя два дня после аварийного отключения на последней минуте обратного отсчета российский грузовик «Прогресс» отправился на МКС во вторник, 13 февраля, с космодрома Байконур, имея на борту три тонны грузов, топлива и расходных материалов.

«Прогресс МС-8» отправился в полет на ракете «Союз-2.1a» в 08:13 GMT. Согласно сообщению Роскосмоса на его борту находится 1390 кг научного оборудования и продуктов питания, 890 кг топлива для станции, 420 кг воды, 24 кг сжатого воздуха и 22 кг сжатого кислорода.

Ракета «Союза-2.1a» с четырьмя боковыми стартовыми ускорителями, работающими на керосине и жидком кислороде, стартовала с заснеженной стартовой площадки №31 космодрома Байконур.

Через T+1 мин 58 сек четыре боковых ускорителя отключились и отделились с основной ступенью. Вторая ступень отработала до T+5 мин. Аэродинамический обтекатель отсоединился от ракеты при T+3 мин 3 сек.

Двигатель РД-0110 третьей ступени отправил «Прогресс МС-8» на орбиту. Завершение работы третьей ступени произошло при T+8 мин 45 сек и сопровождалось разделением грузовика.

Автоматизированное транспортное средство развернуло свои солнечные батареи и навигационные антенны спустя несколько секунд после самостоятельного полета. Далее «Прогресс» начал серию включений маневровых двигателей для приближения к космической станции.

Первая попытка запуска была произведена в воскресенье, 11 февраля, но она была остановлена. Роскосмос официально не сообщил причину аварийного отключения, эксперты сообщают об ошибке в системе управления полетом «Союза».

Прерванный обратный отсчет изменил планы по отправке «Прогресса МС-8» к МКС по ускоренной схеме полета – три с половиной часа. Сокращенный полет требует, чтобы космическая станция была почти непосредственно над Байконуром во время запуска.

Подобное орбитальное выравнивание не является доступным во вторник. Именно поэтому грузовик полетит по стандартной двухдневной схеме. Стыковка с обслуживающим модулем «Звезда» намечена на 10:43 GMT, в четверг, 15 февраля.

Среди научных экспериментов, находящихся в «Прогрессе», можно выделить исследование «ИКАР», цель которого отследить движения мелких животных по всему миру. Проект должен будет изучить и показать изменения в миграционных маршрутах животных.

Специальный пакет антенн для этого эксперимента будет установлен вне космической станции при выходе в открытый космос, а компьютер, который запустят на «Прогрессе» в октябре, поможет обработать сигналы, поступающие при отслеживании перемещения животных на Земле.

«Прогресс» также доставит экспериментальные радиаторы. Устройства помогут инженерам проверить работоспособность новой тепловой системы управления, которая может использоваться на будущих космических миссиях.