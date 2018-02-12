МКС: новая платформа для исследований

Быстрый доступ к космосу, быстродействующая передача данных и уникальные возможности для наблюдения Земли – все это новый коммерческий проект, стартующий на МКС. Его имя – Bartolomeo, его универсальный дизайн допускает размещение многочисленных научных проектов по конкурентоспособным ценам со следующего года.

Космическая станция росла в размере в течение прошлых 20 лет, и поэтому имеет достаточное количество платформ, посвященных научным исследованиям на орбите. Однако в последнее время требуется больше места для экспериментов. И вот спустя десятилетие после запуска, на европейской лаборатории «Колумбус» создается на внешней стороне новая исследовательская платформа, которая предлагает доступный, быстрый и легкий доступ к космосу.

Цель Bartolomeo – привлечь новых европейских пользователей на станцию, включая сообщества стартапов и предпринимателей. Наблюдение Земли и телекоммуникации, экзобиология и изучение космической погоды – вот области исследований, которые будут доступны благодаря новой платформе.

Bartolomeo обеспечит непрерывный доступ для новых исследований на станции. Также платформа позволит напрямую управлять экспериментами с Земли и предоставит возможности для возврата образцов.

Чтобы создать платформу Европейское космическое агентство и компания Airbus DS подписали коммерческое соглашение, которое сделает Bartolomeo реальностью в следующем году. В то время как частная компания обеспечит разработку и коммерциализацию, ESA поддержит запуск, установку и эксплуатацию платформы.

Bartolomeo, названная в честь младшего брата Христофора Колумба, будет установлена на передовой стороне модуля «Колумбус». Пользователям будет предоставлена отличная скорость передачи информации из космоса – 10 Гбит/с – этого достаточно, чтобы загрузить высококачественный фильм в течение 30 секунд.

Формула для размера полезной нагрузки гибка. Пользователи могут втиснуть всего 5 кг или же забронировать полностью все 11 мест – до 450 кг. Запуск Bartolomeo должен произойти в 2019 году на грузовике Dragon.