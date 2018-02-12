NASA планирует прекратить финансирование МКС

Бюджетное предложение 2019 года, выпущенное NASA, включает планы по завершению финансирования Международной космической станции в 2025 году, но оставляет открытой возможность передачи некоторых элементов или всей станции частным операторам.

Бюджетное предложение содержит пункт о предоставлении $150 млн. на 2019 год коммерческим компаниям для поддержки работ на околоземной орбите, в которых NASA выступает заказчиком.

В рамках утвержденного Конгрессом плана завершения эксплуатации МКС, NASA рассмотрело несколько вариантов будущего станции в соответствии с этим документом. Эти варианты варьировались от продолжения эксплуатации МКС «как есть» до 2024 года, а также варианты работы станции в формате государственно-частного партнерства или передачи станции в частные руки.

Подход, выбранный администрацией, – завершить финансирование МКС в 2025 году, предлагая поддержку для коммерческих преемников. «В поддержку обеспечения своевременного перехода на коммерческую эксплуатацию МКС, администрация предлагает прекратить прямую государственную поддержку станции в 2025 году», — сообщается в документе.

В соответствии с предложенным документом окончание федерального финансирования МКС не обязательно означает конец работы станции или, по крайней мере, некоторых её частей. «Будущие преемники продолжат использовать определенные элементы или возможности МКС как часть новой коммерческой платформы».

Цель предложенного документа состоит в том, чтобы к тому времени, когда NASA прекратит финансирование МКС в 2025 году, агентство останется потенциальным клиентом этого объекта для поддержки своих исследовательских потребностей, таких как разведка за пределами Земли.

Менее ясно, как такой план будет координироваться с международными партнерами станции. Россия, в частности, выразила заинтересованность в развитии собственной космической станции после МКС, потенциально используя некоторые из модулей, которые Роскосмос планирует добавить в свой сегмент в ближайшие несколько лет. Другие ключевые партнеры – Канада, Европа и Япония – не выражают желание продолжать использовать МКС после 2024 года.

Любые усилия, связанные с прекращением операций на МКС в середине 2020-х годов, вероятно, столкнутся с сильным неприятием Конгресса. Несколько его ключевых членов, представляющих обе партийные стороны, выразили несогласие с идеей прекращения операций в 2025 году.

Среди них – сенатор Тед Крус – председатель космического подкомитета. «Мы вкладывали значительные средства в МКС. Это принесло огромные выгоды Соединенным Штатам и миру, и мы должны использовать этот актив, если это технологически осуществимо и экономически выгодно».