New Horizons: фото из Пояса Койпера

Зонд New Horizons недавно повернул свою телескопическую камеру к области звезд, проведя их фотографирование. Wishing Well, галактическая открытая звездная группа, была сфотографирована 5 декабря, когда New Horizons находился в 6,12 миллиардов км от Земли. Это фото стало самым дальним изображением, когда-либо сделанное человеком.

New Horizons был даже более далек от дома, чем «Вояджер-1», когда он сделал знаменитое изображение Земли, известное как «Голубая точка». То фото было сделано, когда «Вояджер» удалился на 6,06 миллиардов км от нашей планеты. Камеры «Вояджер-1» были выключены сразу после того фотографирования.

New Horizons – пятый межпланетный корабль, работающий в области внешних планет. В декабре он выполнил самый дальний маневр коррекции траектории, из всех проведенных когда-либо. Он постепенно приближается к своей цели – объекту 2014 MU69.

Сближение с MU69 состоится в новый, 2019 год, и станет самым дальним планетарным сближением в истории, которое произойдет на удалении 1,5 миллиардов км от системы Плутона.

Во время своей расширенной миссии в Поясе Койпера, которая началась в 2017 году, New Horizons будет наблюдать два десятка других объектов Пояса, в том числе карликовые планеты, находящиеся на нестабильных орбитах, которые пересекают орбиты гигантских планет.

Космический аппарат также делает почти непрерывные измерения плазмы, пыли и нейтрально-газовой окружающей среды вдоль своей траектории.