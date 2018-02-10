Curiosity находит кристаллы

Звездообразные темные неровности, имеющие форму раздвоенного хвоста в яркой коренной породе на марсианском горном хребте, сейчас тщательно изучаются вездеходом Curiosity. Подобный набор форм очень напоминает гипсовые кристаллы, сформированные в сохнущих озерах на Земле.

Ученые сейчас рассматривают множество возможностей происхождения этих образований на хребте Vera Rubin. Марсоход позволит определить сроки, когда эти особенности кристаллической формы сформировались и когда слои осадочных пород накопились вокруг них. Также ученые пытаются узнать – остается ли в них исходный минерал, который кристаллизовался в эти формы или он растворился и заменен чем-то еще. Ответы могут указать либо на следы сохнущего озера или на грунтовую воду, которая текла через отложения после того, как кристаллы цементировались в камень.

Команда марсохода также исследует особенности, палочковидные элементы размером с рисовое зерно; минеральные жилы и с яркими и с темными зонами; цветные перепады в коренной породе; горизонтальные слои, которые разнятся между собой больше, чем в десять раз по толщине и в которых в четыре раза больше железа, чем в камнях, до этого исследованных марсоходом.

Хребет Vera Rubin – стойкая к эрозии геологическая группа на северном стороне Горы Sharp в Кратере Gale. Марсоход начал подниматься на горный хребет приблизительно 5 месяцев назад и сейчас достиг идущего в гору, южного края. Некоторые особенности здесь могут быть связаны с переходом к следующей области, которую называют «Глиняные блоки» из-за повышенного содержания в них глинистых минералов.

В середине января марсоход изучал область под названием Jura, место, где по изображениям c орбиты горная порода заметно бледная и серая, по сравнению с красной коренной породой, формирующей большую часть хребта Vera Rubin. Здесь были обнаружены кристаллы.

Каждый из них размером кунжутного семени. Некоторые удлиненные. Обычно, два или больше соединяются в V-образные формы или более сложные звездные конфигурации. Такие формы характерны для гипсовых кристаллов. Гипс – форма сульфата кальция. Они могут сформироваться, когда концентрация соли становится выше в воде, как это происходит в испаряющемся озере.

Слоистая коренная порода в Jura, как предполагают, образовалась из отложения осадочных пород на дно озера, как это было в более низких, старых геологических слоях. Однако обнаружение кристаллов, формирующихся в испаряющемся озере, говорит о том, что они образовались намного позже, из соленых жидкостей, перемещающихся через них.

У некоторых камней, исследованных в этой области, присутствуют двухцветные минеральные жилы, которые сформировались после того, как отложения озера превратились в камень. Более яркие части содержат сульфат кальция; более темные содержат больше железа. Некоторые особенности, напоминающие гипсовые кристаллы, кажутся более темными, чем гипс, и обогащены железом. Это может говорить, что исходный материал кристаллизации был заменен или удален более поздними воздействиями грунтовой воды. Здесь также замечены маленькие, палочковидные особенности, которые очень напоминают окаменелости.

Цель этого исследования – зафиксировать изменения, когда окружающая среда изменилась в Кратере Gale, когда озера становились более солеными, что помогло бы составить более точное представление, как уходила вода с Марса. Такие изменение могли быть похожими на различие между пресноводными горными озерами, подпитывающимися таянием снегов, что позволяет сохранять соли растворенными, и солеными озерами в пустынях, где вода испаряется быстрее, чем поступает новая.

Если кристаллы сформировались в горной породе гораздо позднее, а не в испаряющемся озере, это предполагает воздействие влажной подземной окружающей среды. В любом случае эти кристаллы представляют собой новый тип следов, которые помогут понять историю воды на Марсе.