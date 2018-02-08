Первый полет Falcon Heavy: куда летит родстер Tesla?

Запущенный ракетой Falcon Heavy и выйдя на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, родстер Tesla, как ожидается, прошел орбиту Луны ночью в среду, 7 февраля, и достигнет орбиты Марса в июле. Во время своего полета он продолжает передавать виды Земли.

Маск опубликовали захватывающую фотографию с камеры на второй ступени ракеты, показывающей родстер и водителя, все более и более отдаляющиеся от Земли, видимой на заднем плане.

Но куда точно направляется родстер? Спустя шесть часов после запуска двигатель разгонного блока Falcon Heavy включился в третий раз, увеличив скорость Tesla достаточно, чтобы преодолеть гравитацию Земли.

Подтвердив успешное включение двигателя, SpaceX также сообщил, что родстер оказался на траектории движения по эллиптической орбите вокруг Солнца со звездным часом или афелием, в Поясе астероидов, далеко за пределами орбиты Марса.

Но опытные астрономы сообщили, что данные SpaceX, предоставленные о курсе автомобиля, не вполне правильные, поэтому компания опубликовала новое сообщение, которое более точно разъяснило траекторию.

Новые данные показывают, что Tesla находится, на самом деле, на солнечной орбите со звездным часом за пределами Марса, а не глубоко в Поясе астероидов. Он преодолеет расстояние в 110 млн км и пересечет орбиту Красной планеты в июле прежде, чем достигнет точки самого дальнего расстояния от Солнца – около 255 млн км – 19 ноября.

После этого родстер начнет возвращаться во внутреннюю Солнечную систему, набирая скорость. Нижнюю точку орбиты или перигелий он пройдет 1 сентября 2019 года. Перигелий в этом случае примерно соответствует расстоянию Земли от Солнца, отправной точки Tesla. Родстер затем возвратится вдоль той же самой траектории, и так продолжит летать по знакомому маршруту много раз в пределах обозримого будущего.

Маск сказал, что ему нравится воображать свой родстер, находящийся на этой орбите в течение сотен миллионов лет, если не дольше. Но на самом деле две силы, действующие на автомобиль, ограничат его жизнь.

Первая – Юпитер. Гигантская гравитация планеты воздействует на тела вблизи Пояса астероидов и, со временем, будет иметь эффект на траекторию Tesla. Вторая сила – температурное влияние, которое за чрезвычайно длительные периоды, способно изменить орбиту. Обе силы сократят время пребывания родстера в космосе, и где-то через миллион лет он упадет на Солнце.

По временным рамкам веков родстер будет находиться на той же орбите, на которой он находится сейчас. По временным рамкам тысяч лет он будет на отличной орбите от сегодняшней, гравитация Юпитера сделает свое дело. И через миллион лет он завершит свой полет.

Астрономы, которые изучают малые космические тела – астероиды и кометы – говорят, что их вычисления показывают, что вероятность столкновения с какой-либо планетой почти нулевая. Большинство околоземных астероидов заканчивают свою жизнь испарением, вследствие воздействия Солнца. Участь околоземных автомобилей будет такая же.