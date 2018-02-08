SpaceX успешно запускает Falcon Heavy

Вступительный полет Falcon Heavy, проведенный 6 февраля, оказался более чем успешным. Два боковых ускорителя были возращены на Землю, а демонстрационная полезная нагрузку выведена на гелиоцентрическую орбиту, что существенно повышает межпланетные стремления компании SpaceX и ее основателя Илона Маска.

Falcon Heavy успешно стартовал с комплекса запуска №39А, после двух часов задержек из-за сильных высотных ветров. Далее произошло успешное разделение двух боковых обтекателей и чуть позже центрального ядра. Разгонный блок выполнил два включения двигателей, которые поместили демонстрационную полезную нагрузку, модифицированный родстер Tesla, на эллиптическую орбиту 180 на 6950 км.

Заключительное включение двигателей, спустя шесть часов после запуска, было предназначено, чтобы отправить полезную нагрузку в Пояс Астероидов, а затем на гелиоцентрическую орбиту. Произошла всего одна неудача в этом запуске – не удалось посадить на плавающую платформу центральное ядро. Посадка не удалась из-за того, что только один из трех двигателей включился в момент заключительной фазы приземления.

Почти отмененный проект

Нынешний запуск долгое время откладывался. Впервые о Falcon Heavy Илон Маск сообщил в апреле 2011 года. Он сказал, что транспортное средство будет готово к 2013 году. Трудности с разработкой, а также более высокий приоритет, отданный Falcon-9, разработка пилотируемого корабля Dragon, задержали первый рейс на несколько лет.

Сейчас Илон Маск признал те проблемы и сообщил, что он рассматривал отмену проекта Falcon Heavy трижды, потому что разработка оказалась намного более трудной, чем ожидалось. «Мы пытались отменить программу Falcon Heavy три раза. Оказалось, что этот путь тяжелее, чем мы думали. Компания должна была перепроектировать центральное ядро ракеты и сделать многочисленные изменения. Общий объем инвестиций составил около $500 млн».

Изменение рынка

Во время переносов первого старта изменился рынок запуска. Улучшения, сделанные на Falcon-9, позволяют теперь запускать большие коммерческие спутники связи, которые ранее потребовали бы Falcon Heavy. Спрос на такие спутники также уменьшился в последние годы, спутниковые операторы стремятся создавать созвездия из космических аппаратов меньшего размера.

Один потенциальный рынок, для которого SpaceX разрабатывал Falcon Heavy, – запуски больших спутников для национальной безопасности. Ракета способна доставить полезную нагрузку непосредственно на геостационарную орбиту, как это сейчас делает Delta-4 Heavy. Однако SpaceX должна сертифицировать ракету для военных запусков, а для этого требуется, чтобы компания выполнила несколько успешных пусков. Один из военных экспертов заявил, что Falcon Heavy может быть востребована и Министерством обороны, учитывая его грузоподъёмность и низкую цену.

Автомобиль — астролог

Полезная нагрузка для этого демонстрационного полета – красный родстер Tesla, нетрадиционный выбор, который привлек всеобщее внимание. Автомобиль должен вращаться на гелиоцентрической орбите в течение нескольких сотен миллионов лет, периодически сближаясь с Марсом. Автомобиль оборудован тремя камерами, которые будут наживо показывать, что происходит во время его невероятной поездки.