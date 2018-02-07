Falcon Heavy: перед первым полетом

Электрический спортивный автомобиль, находящийся на борту первой ракеты Falcon Heavy, отправится в долгое путешествие вокруг Солнца и возможно будет обнаружен инопланетянами. Конечно же, это полет фантазии, но основатель SpaceX, предприниматель Илон Маск, перед первым запуском мощной пусковой установки говорит, что есть все шансы, чтобы полет прошел успешно.

Огромный Falcon Heavy высотой 70 метров и шириной 12 метров уже установлен на стартовой площадке №39А, чтобы совершить первый полет, который неоднократно откладывался. Falcon Heavy производит внушительное впечатление на пейзаж м. Канаверал. Он стартует с той же самой стартовой площадки, которая использовалась шаттлами.

Это не самая большая ракета в мире – Delta-4 Heavy более высока и широка, однако 27 основных двигателей Falcon Heavy обладают большей мощностью. Запуск должен состояться во вторник, 6 февраля, в 18:30 (GMT).

Первой полезной нагрузкой для Falcon Heavy Илон Маск выбрал один из самых используемых родстеров Tesla. «Это только для веселья. Многие люди не поняли нашу шутку послать автомобиль на Марс. В этом нет никакого смысла, очевидно, это только для веселья и способ привлечь публику к этому запуску».

«Обычно, когда испытывается новая ракета, в нее помещают что-то действительно скучное, например, кусок бетона или стали или чего-то. Все это довольно скучно. Какая самая забавная полезная нагрузка, которую мы могли бы разместить на борту в этом испытательном полете? Мы не собираемся помещать ценные спутники на борту. Поэтому автомобиль – самая подходящая полезная нагрузка».

Маск объявил о грузе Falcon Heavy в декабре, что извлечь выгоду от рекламы сразу двух его компаний – SpaceX и Tesla. «Я люблю подумать об автомобиле, дрейфующем бесконечно в космосе и возможно обнаруживаемом инопланетянами через миллионы лет в будущем».

Falcon Heavy пошлет родстер весящий 1250 кг с достаточной скоростью, чтобы преодолеть гравитацию Земли, достигнув максимальной скорости 11 км/сек. Спортивный автомобиль стоимостью 200000$ выйдет на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Орбита будет простираться за пределы среднего расстояния Марса от Солнца.

«Мы ожидаем, что он удалится на расстояние до 400 млн км от Земли. Мы оцениваем, что он будет на этой орбите в течение нескольких сотен миллионов лет. Время от времени он будет подходить чрезвычайно близко к Марсу, и есть крошечный, крошечный шанс, что он упадет на Марс», – сказал Маск.

В случае успеха испытательного запуска Falcon Heavy станет в настоящее время самой мощной пусковой установкой в мире. Маск спрогнозировал, что у первого Falcon Heavy есть только 50% вероятность полного успеха, конечный результат испытательного полета будет известен только спустя шесть часов после старта.

«Есть очень много вещей, который могут пойти не так. Многие эксперты говорят, что нет никакого способа, которым возможно заставить 27 двигателей работать одновременно. У советской ракеты N1 было 30 двигателей, но советские инженеры не смогли преодолеть затруднения и заставить все силовые установки работать в унисон. Вибрации двигателя, аварии турбонасоса и утечка топлива – все это привело к четырем неудавшимся попыткам запуска. Мы также немного волнуемся по поводу льда, падающего с разгонного блока на боковые ускорители».

После старта и доставки полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту миссия не будет закончена. Разгонный блок с автомобилем будет продолжать лететь через радиационные пояса Ван Аллена и только через шесть часов двигатель включится повторно для исходного маневра выхода в межпланетное пространство.

Маск сказал, что чрезвычайный холод и радиация представляют серьезную опасность во время шестичасового полета. «Даже, как только мы достигаем орбиты, у нас есть шестичасовой промежуток времени перед перезапуском. В это время топливо может заморозиться, особенно, когда разгонный блок не будет находиться перед Солнцем, когда температура будет всего три градуса выше абсолютного нуля. Разгонный блок также будет находиться в намного худшей радиационной среде».

Маск также сказал, что «с помощью этой ракеты возможно отослать людей на Луну, а с орбитальной дозаправкой и к Марсу. Но мы думаем, что наш следующий корабль BFR будет идеальным для межпланетной колонизации и для строительства большой базы на Луне и городов на Марсе. Falcon Heavy – прелюдия к этому. Она научит нас много тому, что необходимо, чтобы иметь огромный стартовый ускоритель с сумасшедшим количеством двигателей».