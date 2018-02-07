Исследование экзопланет звезды TRAPPIST-1

Команда ученых задействовала телескоп Hubble для анализа атмосферы на четырех планетах размером с Землю, находящихся внутри обитаемой зоны звезды TRAPPIST-1. Полученные результаты поддерживают теорию о потенциальной пригодности для жизни трех экзопланет.

Семь экзопланет уже обнаружены около звезды TRAPPIST-1, расположенной на удалении 40 св. лет от Земли. Поэтому TRAPPIST-1 считается планетарной системой с максимальным количеством землеподобных планет, обнаруженных до сих пор. Эти экзопланеты также относительно небольшие, что делает их подходящим местом для поиска признаков жизни вне Солнечной системы.

Неудивительно, что ученые хотят знать больше об этих мирах. Международная команда астрономов представила исследование, в котором они использовали Космический телескоп Hubble для изучения атмосферы четырех планет в системе – TRAPPIST-1d, -e, -f и -g.

Три экзопланеты расположены в зоне обитания (расстояние от звезды, где жидкая вода – ключ к жизни – может потенциально существовать на поверхности планеты). Четвертая вращается на внутренней границе обитаемой зоны. Полученные данные исключают облачную богатую водородом атмосферу для трех планет, но для четвертой планеты, TRAPPIST-1g, такую атмосферу исключить нельзя.

Наличие атмосферы с преобладанием водорода показало бы, что эти планеты являются вероятными газообразными мирами, такими как Нептун. Проведенное исследование является важным шагом к определению того, могут ли экзопланеты системы TRAPPIST-1 содержать жидкую воду на поверхности и как следствие быть пригодными для жизни.

Наблюдения были сделаны, когда планеты прошли транзитом, то есть перед диском звезды TRAPPIST-1. В таком случае небольшой участок света звезды проходит через атмосферу экзопланеты и взаимодействует с атомами и молекулами в ней. Это позволяет увидеть слабый отпечаток атмосферы в спектре звезды.

Исследование подтвердило, что экзопланеты могут обладать диапазоном атмосфер, подобно земным планетам в Солнечной системе.

Спектроскопические наблюдения планет TRAPPIST-1 с помощью следующего поколения телескопов, в том числе космического телескопа James Webb, позволят глубже исследовать их атмосферу. Новая космическая обсерватория позволит обнаруживать более тяжелые газы, такие как углерод, метан, вода и кислород, которые могут являться признаками жизни на поверхности.