Китай: успешный запуск семи спутников

Китайская ракета LongMarch-2D успешно вывела на 500-километровую орбиту семь спутников в пятницу. Среди полезной нагрузки находился аппарат, способный измерить сейсмические сигналы, которые помогут прогнозировать будущие землетрясения, а также малые спутники для выполнения подробных изображений Земли.

41-метровая ракета стартовала в 7:51 GMT в пятницу, 2 февраля, с космического центра Цзюцюань. Запуск был обеспечен China Great Wall Industry, правительственной компанией, ответственной за продвижение китайских услуг запуска для коммерческих и иностранных клиентов. Спустя 12 минут после запуска спутники были доставлены на орбиту.

Главной полезной нагрузкой на борту двухступенчатой ракеты LongMarch-2D был аппарат Zhangheng-1, китайский спутник, разработанный, чтобы найти сигналы, предшествующие землетрясениям. Это исследование может в конечном счете привести к предсказаниям землетрясений. Zhangheng-1 не может использоваться, чтобы прогнозировать землетрясения непосредственно, но он поможет подготовить технологии для создания наземно-космической системы предсказывающей сейсмические толчки в будущем.

Девять приборов для исследований на борту 730-кг корабля измерят магнитное поле Земли, плазму и другие частицы, чтобы искать изменения в атмосфере, происходящие на ранних стадиях подземных сейсмических событий. Zhangheng-1 будет контролировать ионосферу Земли, регион на границе между атмосферой и космосом. Ученые будут искать волны в плазме ионосферы и окружающей среде магнитного поля, которые связаны с сотрясениями и извержением вулканов.

Находясь в космосе, Zhangheng-1 развернет инструментальную 4-метровую мачту, что гарантирует идеальную работу датчиков, которые будут находиться вдалеке от магнитного поля, произведенного самим космическим аппаратом.

Миссия была разработана благодаря сотрудничеству китайских и итальянских ученых, она продлится пять лет и также будет заниматься исследованием солнечной физики и космических лучей.

Шесть других спутников доставлены на орбиту в этом полете. Два европейских CubeSats были развернуты на орбите. Названные GomX-4A и GomX-4B, спутники построены компанией GomSpace в Дании. GomX-4A соберет данные о движениях самолетов и суден в арктическом регионе для датского Министерства обороны. GomX-4B – экспериментальный наноспутник, финансируемый Европейским космическим агентством.

Спутники GomX-4 построены на базе наноспутника-предшественника GomX-3, развернутого с МКС в 2015 году. В отличие от GomX-3, GomX-4B изменит свою орбиту, используя холодно-газовые маневровые двигатели, что открывает перспективу быстрого развертывания будущих созвездий наноспутников, позволяющих выполнять исследования с космоса. GomSpace заявил, что установил контакт с обоими спутниками.

Микроспутники NuSat-4 и NuSat-5, принадлежащие аргентинской компании Satellogic, были также на борту ракеты LongMarch-2D. Они построены в Уругвае, вес каждого – 37 кг. Присоединятся к трем другим, уже работающим на орбите с 2016 года. Компания Satellogic намеревается развернуть десятки, и потенциально сотни, спутников в следующие несколько лет, чтобы собирать изображения Земли, которые помогут градостроителям, аварийно-спасательным службам и ученым, отслеживающих изменения климата.

Еще два наноспутника были также запущены для китайских компаний.