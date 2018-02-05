Япония: запуск самой маленькой ракеты в мире

Модифицированная зондирующая ракета, первоначально разработанная, чтобы отправить научные инструменты на суборбитальные высоты, взлетела в субботу с космодрома в южной Японии и стала самой маленькой спутниковой пусковой установкой в мире, способной доставить объект на орбиту Земли.

Ракета SS-520-5 стартовала в 5:03 (GMT), 3 февраля. На ее борту находился маленький спутник, который был выведен на орбиту семь с половиной минут спустя. Космическое агентство Японии признало запуск успешным.

Высотой всего 9,5 м и диаметром 52 см, пусковая установка SS-520-5 выглядит очень скромной по стандартам обычных ракет. Носитель сделан на основе зондирующей японской ракеты SS-520, двухступенчатое транспортное средство, которое дважды выполнило суборбитальные миссии в 1998 и 2000 годах. Инженеры прибавили еще одну ступень к SS-520, чтобы получить возможность достигнуть орбитальных скоростей.

Первый полет прототипа ракеты был осуществлен год назад. Так называемый носитель SS-520-4 не достиг орбиты в январе 2017 года. Тогда наземные команды потеряли контакт с транспортным средством спустя 20 сек после старта, когда первая ступень все еще работала. Расследование аварии показало проблему в источнике питания телеметрии ракеты, которая была вызвана поврежденным проводом, вызвавшим короткое замыкание.

Полезной нагрузкой полета был малый спутник TRICOM-1R. Построенный студентами, имеющий размер обувной коробки, TRICOM-1R весит 3 кг. Разработанный Токийским университетом, TRICOM-1R имеет в своем арсенале коммуникационное радио и камеру отображения Земли.

Запуск подтвердил пригодность зондирующей ракеты в качестве спутниковой пусковой установки. И хотя пока нет каких-либо планов коммерциализировать запуски SS-520-5, японские чиновники заявили, что целью проекта является получение недорогой технологии будущей «нанопусковой установки», способной развернуть малые спутники на орбите.

У нескольких компаний есть подобные маленькие спутниковые пусковые установки в разработке, но только одна смогла успешно развернуть полезную нагрузку на орбите. Ракета Rocket Lab, способная к доставке до 150 кг на солнечно-синхронную полярную орбиту, успешно полетела впервые в январе.