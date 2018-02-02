Скоро люди полетят за пределы Луны

Началось строительство межпланетного корабля, который возвратит людей на Луну и сможет в будущем отправить людей на Марс. Технический персонал Lockheed Martin совместно с NASA сварили вместе первые два компонента обитаемого модуля корабля Orion для разведывательной миссии №2 (EM-2).

Orion – космический корабль, позволяющий совершать межпланетные перелеты с людьми на борту. Разведывательная миссия EM-2 будет первым полетом, когда человек полетит дальше в Солнечную систему, чем когда-либо прежде. Этот полет будет происходить на новой мегаракете Space Launch System (SLS) и провозгласит начало новой эры исследования космического пространства, закладывая основу для освоения Луны, дальнего космоса, и в конечном счете для колонизации Марса.

Сейчас уже заканчивается сборка корабля Orion, предназначенного для первой разведывательной миссии EM-1, которая пройдет в автоматическом режиме, и одновременно стартовало производство первого корабля, который сможет взять на борт экипаж.

Это будет не только самый новейшие космический корабль, его производство будет более эффективным, чем какого-либо предыдущего. Например, обращают на себя внимание те улучшения, которые произошли на высокопрочном корпусе по сравнению с первым аппаратом. Последняя версия на 30% легче и имеет на 80% меньше деталей. Это позволит построить существенно более рентабельный и безопасный корабль.

Предназначенный для того, чтобы противостоять суровым условиям дальних космических перелетов, сохранять экипаж в безопасности, высокопрочный корпус, состоит из семи крыпных алюминиевых частей, которые сварены вместе, чтобы составить прочную, но все же легкую, герметичную, обитаемую капсулу.

Изготовление обитаемой капсулы из высокопрочного корпуса продолжится весной и летом, будут сварены вместе три конусные части и перегородка в кормовой части. После того, как изготовление завершится в сентябре, ее присоединят к сервисному модулю корабля Orion.

«Корабли Orion для EM-1 и EM-2 очень похожи в дизайне, но есть много улучшений у второго, включая процессы планирования и поставок комплектующих, что способствует более низкой цене и более быстрому производству. Каждый из этих космических кораблей важен, но мы понимаем, что капсула EM-2 особенная, поскольку она – первая, которая отправит людей на Луну», – сообщило NASA.