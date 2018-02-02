Ученые УрФУ приняли участие в запуске ракеты на космодроме «Восточный»

Для успешного старта они предоставили данные о метеообстановке, собранные системой радиозондирования

До запуска ракеты на космодроме «Восточный» данные о метеорологической обстановке собрали ученые Уральского федерального университета.

«Мы измеряли температуру и влажность воздуха, давление, скорость и направление ветра на расстоянии почти 30 километров. Также отслеживали изменение ветра на высоте», — рассказал старший преподаватель института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Олег Плохих.

По его словам, информация необходима для того, чтобы старт состоялся. Без этих данных ракету не запустят сотрудники космодрома. Данные уральские инженеры собирали при помощи станции радиозондирования «Полюс», разработанной совместно с заводом «Радий» по постановлению правительства РФ № 218.

«Отличительная особенность от всех подобных систем в том, что наши зонды работают с глонасс и Global Positioning System (GPS)», — добавил Плохих.

Также станция радиозондирования «Полюс» работает в арктической зоне — два раза в сутки происходит сбор данных для метеорологов. На Урале проходит установка систем по сетям федеральной службы Росгидромета.

Напомним, первого февраля с космодрома «Восточный» состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4 на расчетные орбиты.