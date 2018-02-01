SpaceX: очередной успешный запуск

SpaceX провела свою вторую миссию этого года 31 января, запустив телекоммуникационный аппарат GovSat-1 для спутникового оператора SES и правительства Люксембурга на ранее побывавшей в космосе ракете Falcon-9.

Запуск произошел с недавно отремонтированного комплекса №40 с м. Канаверал. GovSat-1 успешно отделился от разгонного блока Falcon-9 спустя 33 минуты после старта.

Спутниковый оператор SES был первой компанией, которая решилась запустить свой космический аппарат на ранее летавшей первой ступени Falcon-9. Состоявшийся пуск стал третьим с возвращенной первой ступенью. Это больше, чем у какого-либо другого клиента SpaceX.

GovSat-1 – продукт совместной работы SES и Люксембургского правительства, предназначается для безопасных военных коммуникаций по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Спутник X- и Ka-группы был построен Orbital ATK на новой платформе компании GEOStar-3.

SpaceX не пыталась посадить первую ступень ракеты на плавающую платформу или на землю. Илон Маск сообщил, что эта первая ступень предназначалась, чтобы проверить возможность приземления на более высокой скорости, поэтому испытания прошли на воде. Ступень осталась неповрежденной. Теперь SpaceX попытается отбуксировать ее назад для ремонта.

Стартовый ускоритель был частью программы «Блок №3», и предназначен для полетов не более двух или трех раз. SpaceX планирует ввести в строй в этом году стартовый ускоритель по программе «Блок №5», способный летать в космос до 10 раз.

Следующая миссия SpaceX очень ожидаема. Это первый полет тяжелой ракеты Falcon Heavy. Его ожидают 6 февраля с м. Канаверал. Еще в феврале состоятся коммерческие миссии для испанских спутниковых операторов – это запуск радарного спутника и аппарата связи.

Нынешний запуск происходил после неоднозначного первого полета, когда SpaceX выводил на орбиту секретную полезную нагрузку под названием Zuma. Как известно, тогда возникли вопросы о том, достигла ли полезная нагрузка своей орбиты. SpaceX заявил, что Falcon-9 отработал штатно во время миссии 7 января.

Вскоре после запуска клиенты SpaceX – Iridium и SES – сообщили, что миссия Zuma не поколебала их уверенность в Falcon. ВВС США также заявили, что они не видят оснований, чтобы пересмотреть сертификацию Falcon-9 на предмет доставки полезной нагрузки в интересах национальной безопасности.