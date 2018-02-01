Россия: «Союз» успешно выводит 11 спутников

Ракетоноситель «Союз 2.1а» с РБ «Фрегат» доставила на орбиту 11 российских, немецких и американских спутников после старта с космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Это был первый полет с новейшего космодрома, начиная с аварийного запуска в ноябре.

«Союза-2.1a» стартовал в 02:07 (GMT) в четверг, 1 февраля, с Восточного, космодрома, находящегося в Амурской области около границы страны с Китаем.

Работая на комбинации керосина и жидкого кислорода, четыре стартовых ускорителя первой ступени отпали спустя 2 мин после старта, далее заработало центральное ядро «Союза», известное как его вторая ступень. Оно отработало около пяти минут, выдерживая траекторию на север от Восточного.

Третья ступень с двигателем РД-0110 отправила разгонный блок и полезную нагрузку к опорной орбите, затем отделилась почти через девять минут полета. Разгонный блок был запрограммирован, чтобы включиться семь раз для развертывания 11 спутников на двух отличных орбитах и выполнения торможения для входа в атмосферу Земли. Такое включение гарантирует, что полет не создаст ненужного космического мусора.

Основная полезная нагрузка полета – спутники «Канопус-3 и -4». Это аппараты наблюдения Земли. Два космических корабля весом приблизительно с полтонны помогут российскому правительству в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обнаружении лесных пожаров и мониторинге полезных ресурсов.

Профиль полета предусматривал два запуска двигателей разгонного блока перед разделением «Канопус-3 и -4». Сообщение, опубликованное Роскосмосом, говорило, что двойная полезная нагрузка была развернута на расчетной солнечно-синхронной орбите, на высоте 510 км спустя один час после старта. Оба спутника принадлежат Роскосмосу, и они предоставят российским правительственным учреждениям черно-белые и цветные снимки Земли.

Еще два запуска двигателей разгонного блока потребовалось, чтобы развернуть на орбите девять полезных нагрузок. Четыре наноспутника Lemur-2 для сети коммерческого космоса американской компании Spire Global. Они присоединится к спутниковому флоту компании, следящему за атмосферными погодными условиями и отслеживающему глобальное морское движение.

Другие четыре наноспутника для Берлинского технического университета продемонстрируют пакет межспутниковой связи, что позволит будущим созвездиям из космических кораблей проводить автономные миссии. Каждый из спутников S-Net весят 8,5 кг. Квартет проведет год, проверяя технологию связи.

Наноспутник D-Star, разработанный немецкими и чешскими компаниями, заменит наноспутник D-Star One, потерянный на последнем запуске с Восточного 28 ноября. D-Star One был одним из 19 спутников, потерянных вследствие неправильной работы разгонного блока спустя несколько минут после запуска.

Полет, как и предполагалось, завершился еще тремя включениями двигателей «Фрегат», включая заключительный маневр ухода с орбиты. Весь полет продлился больше пяти часов, начиная от запуска с Дальнего Востока до вхождения разгонного блока в атмосферу над Тихим океаном около Мексики.