Последние снимки Юпитера

Космический корабль Juno сейчас находится на своей 12-й орбите вокруг Юпитера, продолжает возвращать потрясающие виды на самую большую планету Солнечной системы, в которых можно наблюдать ранее невидимые перспективы красочных облаков и бушующих штормов.

В то время как научные датчики корабля изучают радиационные пояса Юпитера, измеряют его магнитное поле и анализируют процессы, происходящие внутри атмосферы газового гиганта, камера на борту фиксирует красочные изображения сложных погодных условий планеты.

Чтобы сделать представленные фото Juno сблизился с Юпитером до высоты 3400 км от облачных вершин планеты, пройдя ближе к гигантской планете, чем любая космическая миссия в прошлом. Juno также является первым орбитальным аппаратом, который сделал прямые фото полюсов Юпитера.

Камера изображения JunoCam сделала эти захватывающие снимки во время последней встречи зонда с Юпитером 16 декабря. Необработанные изображения передаются на Землю, где ученые и художники обрабатывают и преобразуют их в красочные картины, раскрывая текстуры и оттенки Юпитера.

С момента своего прибытия к Юпитеру 4 июля 2016 года зонд раскрыл информацию о структуре атмосферы планеты, включая активность, скрытую под знаменитым Большим красным пятном, антициклоном размером в 16000 км, что в 1,3 раза больше диаметра Земли.

Зонд обнаружил, что зарождение Большого красного пятня происходит в 100 раз глубже, чем глубина океанов Земли, его температура намного больше у основания, чем в верхней части. Свирепые шторма, которые видимы на вершине атмосферы объясняются именно этими различиями в температуре.

Юпитер настолько велик, что 11 диаметров Земли могут поместиться внутри диска планеты, его огромная гравитация притягивает Juno со скоростью 58 км/сек при каждом близком проходе.

Следующий научный проход над облачными вершинами Юпитера состоится 7 февраля. Эта встреча станет 12-ой, которая будет проходить в полном научном режиме.

Ученые планируют продлить миссию после июля, и NASA в ближайшие месяцы официально примет решение о том, следует ли утверждать дополнительное финансирование для продолжения эксплуатации космического корабля.