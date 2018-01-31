Новые фото с марсианского вездехода

Панорамное изображение, сделанное вездеходом Curiosity с горного хребта, отлично представляет широкую перспективу ключевых мест, которые аппарат посещал начиная с момента своего приземления в 2012 году.

Вид с горного хребта «Вера-Рубин» на севере Горы Шарп охватывает большую часть 18-километрового маршрута, который марсоход проехал от посадочной площадки в Кратере Гейл. Высокий холм на северном горизонте находится на удалении 85 км, за пределами кратера, хотя большую часть горизонта занимает северный гребень кратера, высотой почти 2,5 км.

Curiosity сделал эти фотографии три месяца назад, в то время как пребывал на северном краю хребта «Вера-Рубин». Миссия впоследствии приблизилась к южному краю этого хребта и исследовала несколько обнажений вдоль пути.

На прошлой неделе команда Curiosity на Земле получила новые изображения, переданные вездеходом с рекордной скоростью через ретранслятор орбитального аппарата MAVEN. Объем передачи превысил гигабит данных, что произошло впервые в истории.

Команда вездехода также готовится возобновить использование бура Curiosity спустя год после последней операции бурения.

Фото в ударном кратере

Гора Шарп стоит посреди Кратера Гейл, диаметр которого составляет 154 км. С местоположения вездехода на хребте «Вера-Рубин» видны обширные равнины, находящиеся на дне, простирающиеся к захватывающей горной цепи, которая формирует северный гребень кратера. Марсоход сфотографировал местность незадолго до зимнего солнцестояния в сезон ясных небес.

Точное место приземления Curiosity скрывается за небольшим подъёмом, но на фото виден «Залив Йеллоунайф». Это место, где в 2013 году вездеход нашел следы древнего пресноводного озера и где присутствуют все основные химические ингредиенты для микробной жизни. Немного дальне на север – каналы Долины Мира, где существуют многочисленные потоки, по которым в древности вода и осадочные породы попадали в кратер.

Место, с которого были сделаны эти изображения, находится на 327 метров выше посадочной площадки Curiosity. Однако за последние три месяца марсоход поднялся еще на 26 метров. Сейчас вездеход направляется на юг, где будет проведено исследование следующей области, представляющей научную ценность. Место называют «Блоки Глины», потому что наблюдения с орбиты показывают там многочисленные залежи глинистых минералов.

Рекордный объем ретрансляции данных

Возможность передавать большие объемы информации с Curiosity предоставляется благодаря орбитальному аппарату MAVEN. Большинство данных Curiosity передавал на Землю с помощью двух орбитальных аппаратов: MRO и Mars Odyssey, которые летают на круглых, почти полярных орбитах, предсказуемо проходящих через Curiosity примерно в одно и то же время каждый день.

MAVEN летает по эллиптической орбите. Это соответствует цели MAVEN – фокусироваться на атмосфере Марса, но приводит к временному прекращению ретрансляции данных с вездехода. Обычно MAVEN проходит через местоположение вездехода, когда расстояние слишком велико для оптимальных сеансов связи. Однако в отдельные периоды, когда низкая точка его орбиты находится вблизи местоположения Curiosity, сеансы передачи проходят очень хорошо. MAVEN удалось 22 января передать рекордные 1006 Мбит информации.

Команда марсохода намеревается начать использование бура, чтобы исследовать горные породы хребта «Вера-Рубин». Далее бур будет задействован в месте, где находятся глинистые минералы. Возобновление использования бура стало возможным благодаря работе над механической неисправностью, которая появилась в конце 2016 года и приостановила использование бура.