Китай: успешное испытание лазерного оборудования

Китай завершил свое первое успешное лунное лазерное зондирование (LLR) с 1,2-метровой системой лазерного дальномера.

Основываясь на сигналах лазерных импульсов, отраженных лунным светоотражателем, установленным американской пилотируемой миссией Apollo-15, астрономы из Юньнаньской обсерватории измерили расстояние между светоотражателем и наземной станцией. Оно составило от 385823,433 км до 387119,600 км.

Теоретически LLR измеряет расстояние между Землей и Луной, вычисляя время, в течение которого лазерный импульс перемещается от наземной станции на Землю к отражателю на Луне и обратно.

Технология LLR также охватывает такие области, как лазерное и фотоэлектрическое обнаружение на космической орбите. По сравнению с другими методами, LLR может предоставить максимальную точность измерения расстояния между Землей и Луной.

«Хотя LLR в Китае не достиг того же уровня, как в США, наш первоначальный успех по-прежнему означает прогресс, который начался с нуля», – заявил представитель обсерватории Юньнань.

Результаты эксперимента представляют важное значение для нынешних исследований в астрогеодинамике, динамике системы Земля-Луна и физике Луны. Пока Китай не имеет своего лазерного отражателя, только Соединенные Штаты, Франция и Италия успешно использовали эту технологию. Однако в ближайшем будущем Китай отправит собственный лазерный рефлектор на Луну.

Эксперимент LLR был проведен в контексте подготовки Китая к запуску лунного зонда Chang’e-4 в 2018 году. Лунный зонд совершит первую мягкую посадку на невидимую сторону Луны, проведет исследования, а также осуществит связь с орбитальным модулем, находящимся в точке Лагранжа L2.