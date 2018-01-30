Частные команды планируют лететь на Луну

Все финалисты конкурса Google Lunar X Prize заявляют, что они будут продолжать работать над отправкой космических аппаратов на Луну, несмотря на то, что в марте этого года соревнование будет завершено.

Фонд X Prize объявил 23 января, что конкурс с общей суммой призовых в $30 миллионов, организованный для частных команд, с целью отправки вездехода на Луну завершается в конце марта. Заявление последовало после того, как основной спонсор – Google – решил не продлевать срок завершения еще раз.

Это решение не было неожиданным для пяти команд, оставшихся в конкурсе, поскольку ранее срок переносился неоднократно. Тем не менее, решение разочаровало команды, которые верили, что смогут выполнить условия конкурса до конца этого года. Правда разочарование не стало фатальным, и все участники выразили готовность продолжить свои разработки.

Moon Express продолжит разработку лунных посадочных аппаратов серии MX, но уже с более свободным графиком, учитывая отсутствие крайнего срока. «Мы надеемся, что в этом году мы все еще сможем приземлиться на Луну. И если это произойдет в следующем году, пусть будет так. Мы уже близки к тому, чтобы это произошло».

TeamIndus, индийская команда, выразила подобные настроения. «Мы провели семь лет в интересных разработках, пытаясь выиграть этот приз. Но мы планирует продолжить разработку своего лунного посадочного устройства и вездехода в связи с долгосрочным интересом к исследованиям Луны. Мы полагаем, что интерес к доставке вездеходов на Луну растет. В течение следующих трех-пяти лет мы собираемся полететь на Луну несколько раз».

TeamIndus не внесет существенных изменений в конструкцию своего посадочного устройства и ровера, инженерные работы уже выполнены на 80-85%. Могут быть некоторые небольшие модификации, например, с целью взятия на борт вездехода больше полезной нагрузки.

Команда Hakuto – японский проект – в декабре привлек 90 миллионов долларов на серию из собственных лунных миссий, которые он планировал проводить независимо от конкурса.

Израильская команда SpaceIL также говорит о продолжении разработок вне конкурса. В прошлом месяце компания объявила о сборе $30 миллионов для завершения работы над космическим аппаратом. «SpaceIL стремится посадить первый израильский вездеход на Луну, независимо от условий или статуса конкурса. Мы находимся на пике наших усилий и подготавливаемся к запуску».

Synergy Moon, международная команда, предоставила новую информацию о разработке своего посадочного модуля, который будет летать на ракете Neptune компании Interorbital Systems. «Synergy Moon по-прежнему стремится отправить свою миссию на Луну в этом году!», – сообщила компания.