CubeSats для поиска лунных секретов

В прошлом году ESA объявило конкурс на разработку малого космического аппарата, способного достичь Луны, и теперь были выбраны два победителя.

Лунный исследователь метеоров, или Lumio, будет изучать обратную сторону Луны на предмет обнаружения ярких ударных вспышек, возникающих при бомбардировке метеоритами.

Второй, лунный минералогический орбитальный корабль, или VMMO, обратит свое внимание на постоянно затененную область вблизи Южного полюса. Он изучит отложения водяного льда и обнаруженных летучих материалов, представляющих интерес для будущих колонистов, а также измерит лунное излучение.

Идея лунного конкурса с наноспутниками была сложной задачей – до сих пор наноспутники действуют исключительно на орбите Земли. Однако в следующее десятилетие откроются новые возможности по полетам в окололунное пространство, что сделает их востребованными для будущего заселения Луны.

Сложная оптическая камера Lumio будет обнаруживать удары на обратной стороне Луны. Такие вспышки на ближней (видимой) стороне можно наблюдать земными телескопами ночью, но другое лицо Луны – неизведанное место.

Вдали от рассеянного земного света должны быть обнаружены очень слабые вспышки от ударов метеоритов о поверхность, что расширит наши знания о метеоритных потоках в Солнечной системе. Такая система наблюдения могла бы в последствие превратиться в систему раннего предупреждения о метеоритах для будущих поселенцев.

Миниатюрный лазер второго наноспутника будет исследовать свою первичную цель – Кратер Шеклтон, прилегающий к Южному полюсу. Основная задача – измерение обилия водяного льда. Регион внутри кратера находится в постоянной темноте, позволяя водяным частицам конденсироваться и замерзать в очень холодных условиях.

Сканируя поверхность шириной 10 м, VMMO потребуется около 260 дней, чтобы построить карту распределения водяного льда в кратере диаметром 20 км. Его лазер также попробует передать данные обратно на Землю.

VMMO также попробует обнаружить лунные ресурсы, такие как минералы, а также изучит распределение льда в других постоянно затемненных областях, чтобы понять, как конденсаты мигрируют по поверхности в течение лунной ночи.