Организаторы подтверждают, что ни одна команда не выиграет приз Google Lunar X

Ни одна из команд, которые провели последнее десятилетие в погоне за грантом в размере $20 миллионов, не способна разместить на Луне частный вездеход с посадочной платформой до конца марта, сообщили организаторы премии Google Lunar X Prize. Пять из первоначальных 29 зарегистрированных команд по-прежнему участвуют в конкурсе, финансируемом Google, но никто не будет готов доставить их полезную нагрузку на Луну к концу марта.

«После тесных консультаций с оставшимися пятью финалистами, в течение последних нескольких месяцев нами был сделан вывод, что никто не в состоянии достичь Луны до конца марта», — говорится в сообщении председателя фонда X Prize. «Этот лунный конкурс оказался очень тяжелым, поэтому из-за трудностей в сборе средств, технических и организационных проблем, главный приз будет невостребован».

Премия Google Lunar X была объявлена в 2007 году с первоначальным сроком завершения в 2014 году, но несколько раз дату окончания конкурса продлевали, в конечном итоге был установлен крайний срок. Главный приз в $20 миллионов должны были вручить первой команде, которая доставит на Луну вездеход, финансируемый из частных источников, сделает видео и проедет 500 метров по лунной поверхности.

С момента начала соревнования осталось всего пять финалистов с подтвержденными контрактами на запуск – Moon Express, планировавшая запустить свой посадочный аппарат на ракете Electron; Team Indus и Hakuto из Индии и Японии, которые хотели совершить полет на индийской PSLV; израильская команда SpaceIL с отправкой на ракете Falcon-9 и Synergy Moon с пусковой установкой компании Interorbital Systems.

В конце прошлого года командам Indus и SpaceIL не хватило собранных средств, что поставило под угрозу будущее их проектов. Hakuto сообщила, что у неё есть финансирование, представители Moon Express заявляют, что они продолжат работу над своим коммерческим лунным посадочным модулем. Статус программы Synergy Moon, которая является единственным финалистом, планирующим летать на все еще неразработанной пусковой установке, не определен.

Еще один участник программы – Astrobotic – продолжает работать над проектом лунного вездехода. Astrobotic выбыла из конкурса из-за не предоставления вовремя контракта на запуск, но теперь у компании есть соглашение на полет на ракете Atlas-5.

Несмотря на такое заявление организаторов Google Lunar X Prize стимулировал разработку космических аппаратов в частном секторе. В результате этого соревнования совершенно изменилось представление относительно того, кто может приземлиться на Луну. Большинство теперь уже полагает, что это возможно не только правительственным космическим агентствам, но и небольшим группам предпринимателей и инженеров со всего мира.

По словам организаторов, команды привлекли более $300 миллионов через частников, государственные учреждения и венчурный капитал. Конкурс также способствовал развитию образовательных программ для студентов, заинтересованных в космической разведке и науке и проживающих в странах, которые традиционно не инвестировали в коммерческие полеты, такие как Индия, Израиль, Малайзия и Венгрия.