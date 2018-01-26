«Ариан-5» развертывает два телекоммуникационных спутника, несмотря на потерю телеметрии

Европейская ракета «Ариан-5» стартовала с Французской Гвианы и вывела на орбиту два коммерческих спутника связи и научный пакет NASA. Успех запуска под сомнением, так как неожиданная потеря связи с ракетой говорит о том, что миссия, возможно, потерпела неудачу.

Ракета «Ариан-5» завершила гладкий обратный отсчет с воспламенением водородного двигателя Vulcain-2. Семь секунд спустя, после проверки готовности, два боковых ускорителя подняли «Ариан-5» со стартовой площадки. Поднимаясь через рассеянные облака с 2,9 миллионами фунтов тяги, 55-метровая «Ариан-5» образовала дугу на восток по Атлантическому океану.

Два боковых ускорителя отработали две с половиной минуты, затем отделились, чтобы упасть в Атлантику. Диспетчер полета объявил о разделении обтекателя полезной нагрузки в течение четвертой минуты и подтвердил завершение работы двигателя Vulcain-2 первой ступени и ее отделении.

Несколько секунд спустя было объявлено о воспламенении разгонного блока. Но в этот же момент разгонный блок с полезной нагрузкой исчез с радаров. Инженеры более не получили каких-либо известий от него.

Телеметрия прекратила показывать высоту ракеты, направление, расстояние и скорость. Отсутствие сведений о телеметрии предположило, что что-то было неправильно. Arianespace сделал паузу в трансляции после того, как диспетчера были неспособны определить результат миссии после ожидаемого отделения полезной нагрузки.

Спустя час после старта Стефан Исраэль, руководитель Arianespace, объявил, что «Ариан-5» отработал нештатно. “У нас возникла нештатная ситуация на этом запуске. Действительно, мы потеряли контакт с пусковой установкой спустя несколько секунд после воспламенения разгонного блока”.

Он также сказал, что инженеры не могут подтвердить, отделились ли спутники SES-14 и AlYah-3 от второй ступени. Исраэль принес извинения за неудачу прежде, чем завершилась миссия, хотя в следующий час, появилась надежда, что «Ариан-5», возможно, избежал аварии.

Arianespace сделал заявление спустя три часа после старта, в котором объявил, что оба спутника достигли орбиты, но не подтвердил расположены ли спутники на своих опорных орбитах.

Впоследствии было подтверждено, что оба спутника отделились от разгонного блока, и они находятся на орбите. Было заявлено, что обе миссии продолжаются, правда, не были определены орбитальные параметры обеих спутников.

Если подтвердится, что «Ариан-5» вывел спутники к нецелевой орбите, неудача закончила бы полосу из 82 безупречных полетов подряд и поставила под сомнение две беспрецедентные миссии, намеченные на 2019 год. Это BepiColombo – полет зонда на Меркурий и космический телескоп James Webb стоимостью $10 миллиардов – обе миссии должны быть выведены на орбиту ракетой «Ариан-5».