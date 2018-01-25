Илон Маск готовится колонизировать Марс в 2024 году

SpaceX готова приступить к строительству новой ракеты и межпланетного корабля в следующем году, который смог бы начать пилотируемые приземления на Марсе уже через 6 лет. Для этого понадобится улучшить технологии, в настоящее время работающие в семействе ракет Falcon-9, что позволит гарантировать надежность, возможность многократного использования и в результате получить очень низкую стоимость полетов к Марсу.

Илон Маск первый представил долгосрочные планы относительно колонизации Марса в прошлом году. На очередном астрономическом Конгрессе в Австралии он представил обновленную архитектуру, где показан космический корабль несколько меньшего размера и, что более важно, предприниматель способен профинансировать программу.

“В прошлогоднем представлении мы действительно искали, как заплатить за эту вещь. Мы прошли различные идеи. Они не удались. Но теперь мы думаем, что у нас есть способ сделать это. Для этого понадобится транспортное средство меньшего размера, хотя оно все еще довольно большое, но способно сделать всё, что нам необходимо”.

Идея, он продолжал, состоит в том, чтобы привести текущий флот ракет SpaceX в один носитель. “Мы планируем одну систему, один стартовый ускоритель и судно, которые заменяет все наши ракетоносители. Если мы сможем сделать это, тогда все ресурсы, задействованные в системе Falcon-9, будут работать как одно целое. Это и есть фундаментальная новизна нашего подхода ”.

Новый носитель будет известен как BFR или «Тяжелая Большая Ракета”. Многоразовый BFR задействует 31 двигатель Raptor, работающих на криогенном жидком метане и жидком кислороде, чтобы поднять 150 тонн к низкой орбите, что эквивалентной лунной ракете Saturn-5.

Для сравнения Falcon-9 может доставить приблизительно 15 тонн на низкую орбиту, в то время как Falcon Heavy будет в состоянии доставить приблизительно 52 тонны. Начальная версия мегаракеты Space Launch System, подготавливаемой для первого полета в 2019 году, будет в состоянии поднять к низкой орбите 65 тонн.

Двигатели Raptor уже активно разрабатываются SpaceX (компания достигла показателя 1200 секунд огневого запуска). Чтобы приземлиться на Марс, двигатели должны будут отработать 40 секунд. Конструктора SpaceX также создали и проверили крупнейший углеродный композитный топливный бак, способный вмещать 1200000 (!!) кг жидкого кислорода.

Основная ступень BFR, как и первая Falcon-9, планируется полностью многоразовой и способной к точным возвращениям в зоны приземления. Компания считает, что сможет добраться до такой надежности приземления, которая сейчас есть у самых безопасных коммерческих авиалайнеров. “Мы полагаем, что точность в этом пункте достаточно хороша, что нам не нужны ноги (опоры) на следующей версии”.

Разгонный блок космического корабля представляет интегрированную секцию с шестью двигателями Raptor и баками, вмещающими 240 тыс. кг метана и 860 тыс кг жидкого кислорода. Топливо для приземления на Марс или Луну хранится в отдельных баках.

Полезная нагрузка корабля может состоять из супербольших спутников или, для полетов на Луну или Марс, помещения для 100 пассажиров. Межпланетный космолет будет иметь больший герметичный объем, чем самолет A380 Airbus, 40 кают, большое свободное помещение, области развлечения и места, где прятаться от солнечных бурь. В каюте будет пять или шесть человек, это по максимуму, но обычно это будет 2-3 человека. Так получится доставить 100 человек за рейс на Красную планету.

Для лунных миссий межпланетный корабль способен приземлиться, взлететь и прилететь обратно на Землю, используя топливо, загруженное на земной орбите. Для регулярных рейсов на Марс топливо будет получено на Красной планете автоматизированными нефтеперерабатывающими заводами, которые будут вырабатывать жидкий кислород и метан изо льда и углекислого газа.

Новый космолет может использоваться для транспортировки людей на Земле. Илон Маск сказал, что баллистический полет от Нью-Йорка до Шанхая, например, займет полчаса со стоимостью билета за место, сопоставимое с платой в экономклассе коммерческого авиалайнера.

Запуск двух космолетов в авторежиме на Марс возможен уже в 2022 году. А два года спустя состоится еще четыре полета: две автогрузовые миссии и две пилотируемые с астронавтами.

Строительство первого аппарата начнется уже через 6-9 месяцев. Его завершение и готовность к запуску намечено через пять лет.

Цель полетов 2024 года будет состоять в том, чтобы построить работающий завод на поверхности Марса. Понадобится шесть полетов, чтобы построить склад, который будет работать от большого массива солнечных батарей, затем в него поместят всё необходимое, чтобы добыть и очистить воду и «вытянуть» углекислый газ из атмосферы и создать и сохранить метан и кислород.

Конечная цель этого действа состоит в том, чтобы установить постоянную базу на Марсе и колонизировать планету, сделав человечество мультипланетным видом.

Беспрецедентное видение Маска вызвало насмешку среди некоторых космических инженеров из-за неоправданно высокой стоимости проекта и неспособности безопасно запустить множество миссий так скоропалительно. Но Илон Маск сказал, что верит в SpaceX и воплотит в жизнь всё сказанное, более того с «доходом, который мы имеем от пуска спутников и обеспечения космической станции”.

У SpaceX в настоящее время есть портфель заказов на 70 спутниковых запусков, почти на $10 миллиардов. Компания считает что этого и контрактов с НАСА, оцененных в $2 миллиарда на 20 грузовых полетов, и контракт на $2,6 миллиарда, чтобы построить и запустить ведомую версию его капсулы Dragon-2, будет достаточно, чтобы начать строительство мегакосмолета BFR.

Стоит отметить, что SpaceX недавно заключил второй долгосрочный контракт на пополнение запасов МКС и еще дополнительно 5 миссий в этом контракте. Пилотируемый космический аппарат, известный как Dragon-2, должен полететь первый раз через год, выполнив два «испытательных» полета – первый в автоматическом режиме, второй с астронавтами. Эксплуатационные запуски на станцию начнутся в 2019 году.

К настоящему времени SpaceX запустил 41 ракету Falcon-9, из них – 16 в прошлом году. Если все пойдет по плану, компания выполнит 30 полетов к концу этого года, включая запуск Falcon Heavy…