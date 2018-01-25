Falcon Heavy приближается к первому старту

Первая ракета Falcon Heavy успешно завела 27 двигателей в среду, 24 января, на стартовой площадке 39А в Космическом центре Кеннеди, что сделало этот супермощный носитель на шаг ближе к его первому полету на следующей неделе.

Сгенерировав до 5 миллионов фунтов тяги, 27 основных двигателей Merlin-1D успешно проработали 10 секунд. «Первое статическое огневое испытание полного Falcon Heavy продвигает нас к первому испытательному полету!», – сообщила SpaceX. Илон Маск также сказал: «Стендовое включение Falcon Heavy прошло хорошо. Запуск через неделю или около того».

Статическое огневое испытание стало кульминацией месячных проверок, заправочных тестов и предварительных работ на стартовой площадке, с момента, когда Falcon Heavy был впервые поднят вертикально 28 декабря.

70-метровый Falcon Heavy теперь опустят горизонтально и переместят в ангар для последних проверок. Затем его возвратят на стартовый комплекс, с которого отправлялись в полет лунная ракета Saturn-5 и шаттлы. О точной дате проведения испытательного полета еще не объявлено, так как у SpaceX намечен пуск Falcon-9 на 30 января.

Илон Маск представил программу Falcon Heavy в 2011 году, тогда он сказал, что пусковая установка отправится в полет в 2013 году. Но разработка потребовала больше времени, чем планировалось, более того SpaceX вынужден был замедлить работу над Falcon Heavy, чтобы сосредоточиться на анализе двух аварий Falcon-9 в 2015 и 2016 годах.

Falcon Heavy составлен из трех стартовых ускорителей – два боковых с носовыми обтекателями и центральное ядро. Для вступительного пуска ракета будет приведена в действие новым основным ядром и двумя боковыми ускорителями – первыми ступенями Falcon-9, уже побывавшими в космосе.

Боковые ускорители отделятся от центрального ядра Falcon Heavy спустя две с половиной минуты после старта, затем возвратятся в зону посадку, которую SpaceX модернизировал для двух одновременных приземлений. Центральное ядро проработает немного дольше и совершит возврат на платформу в Атлантическом океане. Разгонный блок, аналогичный Falcon-9, отправит полезную нагрузку на орбиту.

«Существует много риска, связанного с пуском Falcon Heavy и очень большая вероятность, что транспортное средство не доберётся до орбиты», – сказал Маск перед предстоящим испытательным запуском. «Я хочу удостовериться, что мои ожидания не оправдаются. Если что-то пойдет не так, я надеюсь, что это произойдет далеко от стартовой площадки, чтобы ей не было нанесено какого-либо ущерба».

Falcon Heavy весит 1,4 миллиона кг полностью загруженный топливом из жидкого кислорода и керосина. В первом полете он произведет 4,7 миллиона фунтов тяги при старте. Маск сказал, что двигатели первого Falcon Heavy отработают на 92% от своей полной мощности. Это сделает Falcon Heavy самой мощной современной ракетой, она обгонит европейскую пусковую установку «Ариан-5», которая генерирует 2,9 миллионов фунтов тяги.

Falcon Heavy также доставит больше полезной нагрузки на орбиту, чем какая-либо другая ракета в мире. На сегодняшний день Delta-4 Heavy может вывести до 28790 кг на низкую орбиту. В случае не возврата ускорителей Falcon Heavy будет способна к поставке до 63800 кг на низкую орбиту. Но SpaceX хочет посадить все три ускорителя, что уменьшит вес полезной нагрузки.

Первой полезной нагрузкой Falcon Heavy станет один из родстеров Tesla. Ракета попытается дать автомобилю достаточно скорости, чтобы преодолеть гравитацию Земли и выйти на гелиоцетрическую орбиту.