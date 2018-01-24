Россия: новая станция и лунные полеты

Россия намерена провести следующее десятилетие, работая над новой станцией, которая может быть построена, если проект Международной космической станции (МКС) будет прекращен, а также космическим кораблем, способным совершать перелеты к Луне.

Участники МКС согласились поддерживать программу до 2024 года, но неясно, что произойдет потом. В апреле прошлого года генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что российская сторона готова продлить программу до 2028 года. Однако окончательного решения о будущем проекта не было принято. В число участников входят российское, американское, японское, европейское и канадское космические агентства.

Если будет принято решение прекратить работу МКС, планируется создать отдельную российскую станцию. В нее будет включено пять модулей. Она сможет разместить экипаж из трех космонавтов и весить около 60 тонн, что почти в 7 раз меньше, чем действующая МКС.

Однако пока Россия планирует завершить второй этап строительства российского сегмента МКС и добавить к нему три новых модуля. Модули разработаны таким образом, чтобы они могли стать основой для новой независимой станции.

Для доставки грузов на новую станцию может быть использован новый грузовой космический корабль с большей грузоподъемностью, который разрабатывается в космической корпорации «Энергия».

Федерация

Полет и стыковка пилотируемого аппарата Федерация с МКС, запланированные на 2024 год, относятся к планам существующей программы, однако аппарат будет способен выполнять большой спектр операций, включая полеты к Луне. Корабль сможет приземлиться на поверхность Луны с точностью до 5 км.

Преимущества нового космического аппарата – это его особенность многократного использования, до десяти раз, мягкая посадка, увеличение точности посадки, обеспечение безопасности экипажа на всем полете и повышенный комфорт. Он способен выполнить автономный полет на протяжении 30 дней и быть частью орбитальной станции до одного года.

Федерация может взять на борт экипаж из четырех космонавтов и предназначен для перемещения грузов и людей на Луну и орбитальную станцию. Лунная программа завершится созданием базы, где можно будет добывать редкие и драгоценные ресурсы. Ожидается, что первый корабль построят к 2021 году.

Новый двигатель РД-150

Для полетов на Луну потребуется новый ракетоноситель с лучшими двигателями. Новый водородный двигатель для сверхтяжелого носителя будет называться РД-150. Двигатель третьей ступени будет разработан на базе РД-120, выполненного для проекта «Буран». Предполагается, что сверхтяжелый ракетоноситель будет использоваться в 2023-2035 годах для доставки Федерации на полярную орбиту Луны.